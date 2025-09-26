Erslan odradio sučeljvanje prije meča koji će mu usmjeriti karijeru: Napetost se mogla rezati nožem

Hrvatski MMA borac Ivan Erslan (33, 14-5, 1 NC) u nedjelju će se u trećem meču u UFC-u u australskom Perthu u sunaslovnoj borbi večer boriti protiv domaćeg borca Jimmyja Crutea (29, 13-4-2) u poluteškoj kategoriji.

U petak su borci odradili sučeljavanje na kojem nisu skidali pogled jedan s drugoga i na kraju si dali ruke pa otišli svatko na svoju stranu.

Za Erslana, ovo nije samo još jedan meč; ovo je borba koja mu može osigurati budućnost u najjačoj svjetskoj promociji ili mu, u slučaju poraza, zatvoriti vrata UFC-a. S omjerom 0-2 u UFC-u, treći uzastopni poraz bio bi gotovo sigurna karta za izlazak iz promocije. U svijetu gdje je konkurencija nemilosrdna, borci rijetko dobivaju četvrtu priliku nakon tri poraza na startu. Pritisak je stoga ogroman.

Međutim, pobjeda bi donijela potpuni preokret. Jimmy Crute (29) nije bezazlen protivnik; on je iskusni UFC veteran s 11 borbi u promociji (5-4-2), poznat po svojoj svestranosti i opasnom parteru. Trijumf nad takvim borcem, i to na njegovom domaćem terenu u Australiji, bio bi golema izjava. Ne samo da bi Erslanu osigurao ostanak, već bi mu dao kredibilitet i otvorio vrata prema zvučnijim protivnicima i boljim pozicijama na budućim priredbama. Pobjeda bi dokazala da nokauterska snaga, po kojoj je poznat u Europi, može funkcionirati i protiv etabliranih UFC imena.

