Evo kada počinje i kako možete gledati MMA spektakl u Rijadu

Nova sezona Professional Fighters League (PFL) za Bliski istok i Sjevernu Afriku (MENA) dostiže svoj vrhunac. Nakon uzbudljivih četvrtfinalnih borbi, najbolji regionalni borci ponovno ulaze u SmartCage u borbi za mjesto u velikom finalu. Događaj pod nazivom PFL MENA 3: Champions Collide održat će se u subotu, 27. rujna 2025. godine, u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, a donosi polufinalne okršaje u četiri težinske kategorije i obećava večer ispunjenu vrhunskim MMA akcijom.

Ljubitelji borilačkih sportova u Hrvatskoj imat će priliku pratiti cijeli događaj uživo na platformi Voyo.

Kada i gdje se održava PFL MENA 3?

Događaj je zakazan za subotu, 27. rujna 2025., a održat će se u impresivnoj dvorani The Arena Riyadh Venue for Exhibitions u Rijadu. Program započinje u 19:00 sati po lokalnom vremenu (AST), što znači da će ga gledatelji u Hrvatskoj moći pratiti od 18:00 sati po srednjoeuropskom ljetnom vremenu (CEST).

Ovaj događaj predstavlja kulminaciju višemjesečnog natjecanja u kojem su se borci iz cijele MENA regije borili za priliku da osvoje nagradu od 100.000 američkih dolara (približno 92.000 €) i osiguraju mjesto u globalnoj PFL sezoni, gdje se pobjednici bore za glavnu nagradu od milijun dolara.

Ključne borbe večeri: Sudar prvaka

Večer u Rijadu donosi niz polufinalnih borbi u velter, lakoj, perolakoj i bantam kategoriji. Svaki meč nosi ogroman ulog, a pobjednici će se plasirati u finale sezone.

Glavna borba: Mohammad Alaqraa vs. Ayman Galal

U glavnoj borbi večeri, u polufinalu velter kategorije, snage će odmjeriti finalist PFL MENA sezone iz 2024. godine, Kuvajćanin Mohammad Alaqraa (8-1), i Egipćanin Ayman "The Maestro" Galal (4-1, 2 NC). Alaqraa u ovaj meč ulazi nakon dominantne pobjede jednoglasnom odlukom sudaca u četvrtfinalu, dok je Galal svoj put do polufinala osigurao nakon što je njegov poraz u prethodnoj rundi poništen. Očekuje se taktički okršaj dva vrhunska borca s ciljem osiguravanja finala.

Sunaslovna borba: Mohsen Mohammadseifi vs. Mohammad Fahmi

U sunaslovnoj borbi, prvak PFL MENA lake kategorije iz 2024. godine, Iranac Mohsen "The Golden Boy" Mohammadseifi (8-2), suočit će se s neporaženim Iračaninom Mohammadom "Soulkeeper" Fahmijem (5-0). Mohammadseifi je u nevjerojatnom nizu od osam pobjeda zaredom, dok je Fahmi u svom PFL debiju impresivno završio borbu gušenjem. Ovo je klasični sudar iskusnog prvaka i opasnog, neporaženog izazivača.

Ostale uzbudljive polufinalne borbe

Ostatak programa jednako je uzbudljiv. U polufinalu perolake kategorije, Egipćanin Islam "The Egyptian Zombie" Reda (13-1) borit će se protiv neporaženog Marokanca Taha "Atlas Lion" Bendaouda (5-0). U bantam kategoriji, iskusni borci Mokhtar Benkaci (25-9) i Nawras Abzakh (13-6) tražit će svoj put do finala. Cijeli popis borbi jamči neprekidnu akciju od početka do kraja večeri.

Kako gledati PFL MENA 3 u Hrvatskoj?

Dobra vijest za sve MMA fanove u Hrvatskoj je da će se ovaj borilački spektakl moći pratiti uživo iz udobnosti vlastitog doma.

Prijenos uživo na VOYO

Kao i prethodne PFL MENA događaje, PFL MENA 3: Champions Collide prenosit će se uživo na streaming platformi Voyo. Prijenos počinje s uvodnim borbama i omogućuje gledateljima da ne propuste niti jedan trenutak akcije iz Rijada. Voyo se pozicionirao kao ključna platforma za ljubitelje borilačkih sportova u regiji, nudeći prijenose najvećih svjetskih organizacija.

