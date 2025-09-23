Mlada zvijezda FNC-a prvi puta o rijetkom sindromu: 'Teško je kad me čudno gledaju'

Fran Luka Đurić već sada je zvijezda FNC-a, a mnogi ga smatraju ponajvećim MMA talentom na ovim prostorima. Na nedavnom eventu FNC 24 u Areni Zagreb pobijedio je Stipu Brčića i nastavio niz pobjeda koji je sada na četiri.

Fran Luka je gostova u Podcastu Net.hr-a gdje je govorio o svojim počecima, odrastanju u Dubravi, planovima u karijeri, iskustvu u realityju Fight of Nations™ - Put do pobjede, a prvi puta je javno govorio o Touretteovu sindromu s kojim se uspješno bori cijeli život.

"Krenuo sam trenirati MMA s nekih 11 godina. Ne mogu se sad točno sjetiti, ali sam prije toga još trenirao mnogo toga. Mislim da sam prvo počeo s karateom. Dobio sam žuti pojas i nije mi se svidjelo pa sam otišao na atletiku. To je bilo trčanje, uglavnom samo ta disciplina. Uvijek sam se volio natjecati pored te pažnje što sam htio. Bio sam jako kompetitivan. Uvijek sam ja htio biti najbolji.

Bavio sam se i breakdanceom neko vrijeme, odradio sam dva-tri natjecanja i nije mi se svidjelo, a također sam bio jako hiperaktivan kao dijete. Pošto imam Touretteov sindrom. Mnogo ljudi ne zna kako je to, sad sam to prvi put rekao ovako javno da imam taj sindrom. Ljudi koji možda više bacaju oko na te pozornosti će primijetiti. Ja uvijek kad gledam svoj neki intervju ili video, samo gledam sebe, gdje ću napraviti nešto što ne želim uhvatiti, ali uvijek bacim oko", otvorio je dušu Fran Luka pa nam približio što je Touretteov sindrom.

'Smeta me kad ljudi primijete'

"Ja bih to opisao kao neku kombinaciju hiperaktivnosti i tikova. Do tog sindroma dolazi zbog viška dopamina u mozgu. Eto, moj djed pokojni je imao manjak dopamina. Ja imam višak dopamina i eto, sad al ja bih to opisao kao kombinaciju tikova i hiperaktivnosti. Baš osjećam da imam višak energije. Na svu sreću ja to mogu kontrolirati. Evo sad trenutno cijelo vrijeme kontroliram, možda je nešto izletjelo, ali toga trenutno nisam svjestan, ali trudim se kontrolirati i to je jedna dobra strana jer puno ljudi ne može kontrolirati. Ja donekle mogu i eto, iskreno teško mi je reći smeta mi li ili ne, najviše me smeta kad drugi to primijete. Kad me čudno gledaju jer puno ljudi ne zna što je taj sindrom. Isto tako, uvijek će ljudi gledati na krivu stranu, a neće nikad pokušati shvatiti.

Taj sindrom mi je pomogao u školi, imao sam individualizirani program, mogao sam biti sam u prostoriji i učiti. Najviše se radi o vokalnim tikovima. Zadnji puta sam primijetio kad sam gledao FNC-ov video sa zadnjeg eventa u kojem mi borci gledamo event i onda sam ja u jednom trenu stao pred kameru i počeo ludovati. Odmah sam bacio mobitel i primio se za glavu", opisao je sve Fran Luka Đurić.

Cijeli podcast pogledajte u priloženom videu.