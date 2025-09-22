MMA spektakl stiže u Maribor, Bažant poručio: 'Nokaut je jedina opcija! Nema filozofiranja'

Ljubitelje borilačkih sportova početkom listopada čeka novi spektakl – drugi FNC Knockout. Priredba će se održati 4. listopada u dvorani Tabor u Mariboru, a cilj joj je pružiti šansu mlađim i manje afirmiranim borcima da pokažu svoj talent. Prvi ovakav event održan je u Medulinu, a sada se priča seli u Sloveniju.

Spektakl možete gledati na platformi VOYO, a uoči još je FNC Knockout razgovarali smo s Danielom Bažantom koji je već i na prvoj priredbi slavio nokautom.

Nisi se borio od svibnja, kako gledaš na još jedan FNC Knockout?

Da, tek tada je bila zadnja borba, u Medulinu na 'domaćem' terenu. Imao sam cijelo ljeto puno posla s privatnim biznisom, bazeni i ostalo. Malo manje sam trenirao, ali ja sam uvijek u treningu i spreman. Iskoristio sam uvijek pet minuta vremena da odtreniram. Spreman sam kao i uvijek i jedva čekam taj meč.

Vidjeli smo se u Areni, jako dobro izgledaš...

Hodam s nekih 80-ak kilograma, nije dramatično previše za skinuti. Bilo mi je puno lakše kad bi radio do 70 kg, mogao sam puno bolje i puno više jesti. Sad radim do 68 kg pa će biti nešto teže.

Kakav je protivnik?

Dobar je, ima 9-2 omjer pobjeda i poraza, ne može biti loš. Hrvač je, vjerojatno hrva do iznemoglosti, dobar je u tome. Nema što, treba ga nokautirati.

Jesu li Trojanci napredovali u parteru i hrvanju?

S Nemanjom smo počeli surađivati i dosta nam to pomaže, moram ti priznati. Radimo dosta... Nismo mi u tome nikad bili loši, samo ne preferiramo taj stil. Puno više volimo udaračke mečeve i atraktivne i zanimljive borbe. Želimo biti zanimljivi.

Bio si u Areni, kako si vidio mečeve Vitasovića i Ramosa?

Polovičan uspjeh, ali nama je to neuspjeh. Treba se veseliti kako je Buco deklasirao Stošića jer to se rijetko viđa pogotovo u teškoj kategoriji i pogotovo na tako visokoj razini. Svaki segment je odradio kako treba. A Ramos nije imao sreće, potrefio ga je taj lucky punch, pogodilo ga je i gotovo. Nema plakanja, nazad u dvorani je bio već u ponedjeljak i to je to.

Što misliš o borcima koji nakon dugo vremena uđu opet u kavez?

Znaš što, stvar je glave. Ako si u glavi spreman, željan i sve onda ring rust ne postoji. Rutina ulaska u kavez sigurno nešto znači.

Hoćemo li te gledati i u FNC-u?

Idemo tamo gdje nam ponude. Imali smo ponude iz Hexagonea iz Francuske. Volimo se boriti tu doma, sve što nam je blizu više volimo. Draže ti je uveseljavati domaću publiku. Dosta više novaca su nam nudili iz Francuske, ali ovo nam je puno prihvatljivije.

