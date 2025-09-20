Očekuje nas još jedna noć puna fantastičnih borbi: Pogledajte spektakularnu najavu za FNC Knockout 2

NOVI SPEKTAKL /

Fanovi najbolje regionalne MMA organizacija, FNC-a, s nestrpljenjem iščekuju četvrti listopada kada će se u dvorani Tabor u Mariboru održati drugi FNC Knockout. Ovakve priredbe zamišljene su kao način da se manje poznatim, ali perspektivnim borcima pruži prilika da dokažu svoje znanje, a prvi je održan u Medulinu.

Cijelu priredbu moći ćete pratiti na platformi Voyo. Uoči same priredbe, posebno se ističe nastup domaćeg borca Jakoba 'Gorile' Nedoha, a potvrđeni su i nastupi boraca poput Jovana Miloševića i Tomislava Sičaje.

FNC Knockout 2 gledajte četvrtog listopada samo na platformi Voyo.