Kakav se to borilački spektakl sprema: Objavljen fight card za najočekivaniji događaj godine u Rijadu

Nova sezona Professional Fighters League (PFL) za Bliski istok i Sjevernu Afriku (MENA) dostiže svoj vrhunac. Nakon eksplozivnih uvodnih rundi, najbolji borci regije okupljaju se u Saudijskoj Arabiji za najočekivaniji događaj godine – PFL MENA polufinale pod nazivom "Champions Collide". U subotu, 27. rujna 2025., The Arena u Rijadu postat će epicentar MMA akcije, gdje će se odlučivati o finalistima u velter, lakoj, perolakoj i bantam kategoriji.

Ulog je ogroman: pobjednici ne samo da osiguravaju mjesto u velikom finalu, već se približavaju i glavnoj nagradi od 500.000 dolara te prilici da se suprotstave svjetskim prvacima u globalnoj PFL ligi. Ovo je večer koja stvara legende i ispisuje povijest regionalnog MMA sporta.

Prijenos PFL MENA polufinala gledajte na Voyo

Put do Finala: Ključni Mečevi Večeri

Program borbi donosi sudar stilova, neporaženih nizova i starih rivalstava, a dvije glavne borbe privlače najviše pažnje.

Glavna Borba: Alaqraa protiv Galala u Velter Kategoriji

U glavnoj borbi večeri, finalist iz 2024. godine, Kuvajćanin Mohammad Alaqraa (8-1), ulazi u kavez protiv Egipćanina Aymana "The Maestro" Galala (4-1, 2 NC). Alaqraa je u turnir ušao dominantnom pobjedom jednoglasnom odlukom sudaca nad Omarom Husseinom, pokazavši neumoljiv pritisak i tehničku superiornost. U razgovoru za medije nakon te borbe, ispričao se navijačima za prošlogodišnji neuspjeh i obećao da ove godine donosi pojas kući.

Prijenos PFL MENA polufinala gledajte na Voyo

Njegov protivnik, Galal, ima jednu od najzanimljivijih priča turnira. Iako je prvotno zabilježio poraz u četvrtfinalu protiv Mohameda Zareya, odluka je naknadno poništena, što mu je osiguralo mjesto u polufinalu. "The Maestro" sada ima neočekivanu priliku dokazati da pripada samom vrhu i pomrsiti račune favoriziranom Alaqrai.

Sunaslovna Borba: Prvak Mohammadseifi na putu prema novoj tituli

Branitelj naslova u lakoj kategoriji i prošlogodišnji osvajač glavne nagrade, Iranac Mohsen "The Golden Boy" Mohammadseifi (8-2), želi ponoviti svoj uspjeh. S impresivnim nizom od osam uzastopnih pobjeda, Mohammadseifi je jedna od najvećih zvijezda PFL MENA regije. U polufinalu ga čeka neporaženi Iračanin Mohammad "Soulkeeper" Fahmi (5-0). Obojica su u četvrtfinalu ostvarili pobjede prekidom – Mohammadseifi je svladao Ahmeda El-Sisyja, dok je Fahmi ugušio Georgesa Eida, potvrdivši svoj status opasnog finišera. Ovaj meč obećava beskompromisnu borbu između iskusnog prvaka i gladnog, neporaženog izazivača.

Ostatak Programa Pun Uzbuđenja

Osim glavnih borbi, cijeli program nudi vrhunske mečeve koji će odlučivati o finalistima:

Foto: Pfl

Značaj PFL MENA Lige i Globalna Strategija

Događaj "Champions Collide" nije samo još jedna MMA priredba; on je ključni dio globalne vizije Professional Fighters Leaguea da postane "Liga prvaka MMA-a". Kroz regionalne lige poput PFL MENA, PFL Europe i PFL Africa, organizacija stvara jasan put za talente iz cijelog svijeta. Borci s Bliskog istoka i Sjeverne Afrike sada imaju platformu na kojoj mogu izgraditi karijeru, postati regionalne zvijezde i na kraju se kvalificirati za globalnu PFL sezonu, gdje se bore za titulu svjetskog prvaka i nagradu od milijun dolara.

Ovaj sustav ne samo da podiže razinu natjecanja, već i omogućuje lokalnim borcima da se razvijaju i stječu neprocjenjivo iskustvo pred domaćom publikom.

Kako i Gdje Gledati Prijenos u Hrvatskoj?

Ljubitelji MMA u Hrvatskoj moći će pratiti cijeli događaj uživo. Prijenos PFL MENA polufinala bit će dostupan putem streaming platforme Voyo. Događaj počinje u subotu, 27. rujna, u 18:00 sati po hrvatskom vremenu.