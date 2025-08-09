Johannesburg će se danima tresti: Svašta se događalo, dugo će se pričati o makljažama

Johannesburg je bio epicentar afričke borilačke scene. Ikonična Big Top Arena ugostila je u subotu drugi ovogodišnji događaj Professional Fighters League (PFL) Africa, donoseći večer ispunjenu akcijom, dramom i borbama za pamćenje. Nakon rasprodanog debija u Cape Townu, PFL je nastavio svoju misiju promocije najboljih afričkih talenata, a ovaj put na rasporedu su bili četvrtfinalni okršaji u perolakoj i velter kategoriji. Pred punom dvoranom, borci iz 15 afričkih zemalja borili su se za prolazak u polufinale i korak bliže povijesnoj tituli prvog PFL Africa prvaka. Večer je ispunila sva očekivanja, ponudivši publici nevjerojatne završnice i demonstraciju vještine koja potvrđuje da je Afrika nezaustavljiva sila u svijetu mješovitih borilačkih vještina.

Reprizu jedinstvenog PFL Afrika 2 eventa možete pogledati na platformi VOYO

Ocheme dominirao u glavnoj borbi, Esperanca ekspresno do polufinala

Glavna borba večeri donijela je sraz u perolakoj kategoriji između nigerijske nade Patricka Ochemea i Mohameda Camare iz Gvineje. Ocheme, koji je u borbu ušao s nizom od četiri pobjede, potvrdio je status favorita i osigurao svoje mjesto u polufinalu dominantnom izvedbom koja mu je donijela jednoglasnu sudačku odluku (30-27, 30-27, 29-28). Iako je Camara pokazao nevjerojatnu izdržljivost i srčanost, Ochemeova preciznost i snaga bili su previše. Nigerijac je tijekom cijele borbe nanosio štetu, a čudo je da je Camara preživio drugu rundu u kojoj ga je Ocheme srušio, zasuo udarcima i bio na rubu pobjede gušenjem. Unatoč jednoj spornoj sudačkoj kartici (29-28), Ochemeova pobjeda bila je čista i zaslužena, a u polufinalu ga čeka opasni Abdoul Razac Sankara.

Ako je glavna borba bila maraton, sunaslovna borba bila je sprint. U četvrtfinalu velter kategorije, Shido Boris Esperanca iz Angole priredio je pravi šok. Trebale su mu samo 34 sekunde da završi Ibrahima Manéa iz Gambije gušenjem (rear-naked choke). Esperanca je iskoristio prvu priliku, preokrenuo poziciju u parteru, munjevito zauzeo leđa i zaključao zahvat bez oklijevanja. Pobjeda je tim impresivnija jer Mané, iskusni borac s 18 profesionalnih borbi, nikada prije u karijeri nije bio poražen prisilnom predajom. Esperanca je dokazao da za sve postoji prvi put i poslao snažnu poruku ostatku divizije.

Večer nokauta za pamćenje

Iako je cijeli događaj obilovao brzim završecima, nekoliko nokauta istaknulo se kao kandidati za najbolje u godini, ostavivši publiku bez daha.

Josephovo leteće koljeno i Sankarina magija

U borbi perolake kategorije između Dwighta Josepha i Wilkera Nsama, dogodio se trenutak koji će se dugo prepričavati. Nakon dvije izjednačene runde, Joseph je znao da mu treba nešto posebno kako bi izbjegao neizvjesnu sudačku odluku. Sa samo tri sekunde do kraja druge runde, dok je Nsamo pokušavao odvesti borbu u parter, Joseph je poletio zrakom i pogodio ga razornim letećim koljenom ravno u čeljust. Nsamovo tijelo beživotno je palo na platno, a Joseph je proslavio jednu od najeksplozivnijih pobjeda nokautom viđenih ove godine.

Ništa manje impresivan nije bio ni Abdoul Razac Sankara. U borbi koja je zbog pada na vagi drugih boraca promovirana u četvrtfinalnu, Sankara je pokazao vrhunsku tehniku protiv Shadricka Yembe. Nakon početnog ispitivanja snaga, Sankara je izveo savršen "upitnik" udarac nogom (question mark kick). Yemba je očekivao udarac u tijelo, ali Sankara je u posljednjem trenutku preusmjerio nogu prema glavi, poslavši protivnika u carstvo snova. Bio je to nokaut iz udžbenika koji je Sankarino ime također gurnuo u konkurenciju za nokaut godine.

Dassi preživio gušenje i uzvratio nokautom

Priču o nevjerojatnom preokretu ispisao je Emilios Dassi iz Kameruna. U prvoj rundi četvrtfinalnog meča velter kategorije protiv Osvalda Benedita, Dassi se našao u gotovo bezizlaznoj situaciji, uhvaćen u čvrst trokut (triangle choke). Međutim, pokazao je izvanredne instinkte za preživljavanje, braneći se udarcima dok je bio u opasnosti. Uspio se osloboditi i vratiti borbu na noge, gdje je odmah preuzeo inicijativu. Žestokom serijom udaraca poslao je Benedita na pod i dovršio posao, ostavivši ga nemoćnog uz ogradu kaveza. Dassijev nokaut bio je dokaz njegove mentalne snage i spremnosti da ostavi sve u kavezu za pobjedu.

Ostali pobjednici na putu do titule

Plasman u polufinale osigurali su i drugi borci. U velter kategoriji, neporaženi Octave Ayinda pobijedio je na neobičan način kada je njegov protivnik, British Boloyoang, predao borbu nakon što ga je Ayinda srušio na pod. Yabna N'tchala je u taktičkoj borbi nadjačao Sanona Sadecka jednoglasnom odlukom, pokazavši svestranost i bolju kondiciju. U perolakoj kategoriji, Wasi Adeshina je zaustavio napade Jean-Jacquesa Lubaye u prvoj rundi, da bi u drugoj postao agresor u parteru i završio borbu gušenjem.

U uvodnom dijelu programa, Marokanac Abderrahman Errachidy tehničkim je nokautom svladao domaćeg borca Elberta Steyna, dok je u alternativnoj borbi velter kategorije Nigerijac Kunle Lawal nadjačao Desmonda Tamunganga jednoglasnom odlukom sudaca.

Trijumf na svim razinama

Događaj poput PFL Africa 2 nije samo sportska priredba; on je snažan pokretač lokalnog gospodarstva i turizma. Održavanje ovako velikog natjecanja u Johannesburgu savršeno se uklapa u strategiju Turističke zajednice Gautenga, koja provinciju želi pozicionirati kao vodeću afričku destinaciju za sportski turizam. Događaji poput ovog privlače međunarodne i domaće posjetitelje, što izravno utječe na povećanje broja noćenja, potrošnju u zračnim lukama i podršku lokalnim tvrtkama u sektorima smještaja, prijevoza i maloprodaje.

Prisutnost globalne medijske pažnje pruža izvrsnu platformu za mala i srednja poduzeća. Od prodavača hrane i suvenira oko Big Top Arene do lokalnih pružatelja usluga poput osiguranja, cateringa i tehničke podrške, ekonomski utjecaj širi se kroz cijelu zajednicu.

Ovaj događaj pojačava imidž Johannesburga kao "Doma šampiona" i potvrđuje njegovu sposobnost organizacije svjetskih događaja, stajući uz bok manifestacijama kao što su CAF Liga prvaka i Comic Con Africa. PFL na ovaj način ne samo da gradi sportsku budućnost, već i pridonosi inkluzivnom gospodarskom rastu, dajući lokalnim poduzetnicima pristup novim tržištima i međunarodnoj vidljivosti.

PFL Africa 2 u Johannesburgu bio je trijumf na svim razinama. Bila je to proslava afričkog sporta, ambicije i atleticizma koja je ispisala novo poglavlje u povijesti MMA na kontinentu. Dok se pobjednici pripremaju za polufinalne okršaje, jedno je sigurno – budućnost afričkih borilačkih vještina sjajnija je no ikad.