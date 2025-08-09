'Nigerijski Ninđa' preživio nemoguće i onda pobijedio

NA IVICI ŽIVOTA I SMRTI /

Kunle Lawal pobijedio je u subotu, na PFL Afrika 2 eventu u Johannesburgu, Tamugangu jednoglasnom sudačkom odlukom nakon tri runde rata u kavezu u meču velter divizije. "Nigerijski Ninđa" u drugoj je rundi bio na rubu poraza, plesao na ivici "života i smrti".

Dakle, Tamuganga mu je bio na leđima i imao dominantnu poziciju. Tamugangu je tražio giljotinu, a nakon toga je Lawala više puta udario u glavu. Kad je Lawal to preživio, krenuo je u napad i ponovno preuzeo inicijativu meča što mu je i donijelo pobjedu. Lawal je tako došao do prve pobjede u karijeri, a Tamugangu drugi je doživio prvi poraz. Lawal je bio bolji u drugoj i trećoj rundi.

PFL 2 Afrika upravo možete gledati u prijenosu UŽIVO na platformi VOYO.