Erslanove snažne, nikad iskrenije i dramatičnije riječi nakon bolnog UFC poraza odzvanjaju svijetom

Erslanove snažne, nikad iskrenije i dramatičnije riječi nakon bolnog UFC poraza odzvanjaju svijetom
Foto: Profimedia

'Ne zaslužujem biti u društvu najboljih boraca i to je činjenica'

28.9.2025.
7:31
S.M.
Profimedia
Ivan Erslan, poznati hrvatski MMA borac iz American Top Teama kojeg trenira Dražen Forgač Forgy, doživio je jutros po hrvatskom vremenu i treći poraz u svom trećem nastupu u UFC-u. U australskom Perthu ga je svladao domaći borac Jimmy Crute, koji je slavio predajom nakon samo tri minute i 19 sekundi prve runde.

UFC-u

Erslan (33) je tako ostao bez pobjede u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji. Prije Crutea poražen je i od Iona Cutelabe, te Navaja Stirlinga, a ukupno je u 22 profesionalne borbe upisao 15 pobjeda i sedam poraza. Crute, četiri godine mlađi Australac, stigao je pak do 14. trijumfa u 20. profesionalnom nastupu.

Emotivna poruka nakon borbe

Nakon poraza Erslan se oglasio putem svog Instagram profila i uputio iskrenu ispriku trenerima i obitelji.

“Ispričavam se svojim trenerima i obitelji na ovakvoj izvedbi. Prvi put da nisam tužan nakon poraza, nego maksimalno razočaran u sebe! Ne zaslužujem biti u društvu najboljih boraca i to je činjenica!”, napisao je Erslan.

Dodao je i kako mu je žao što je razočarao sve koji su vjerovali u njega:

“Pišem ovo vruć jer sam tad najiskreniji! Žao mi je što sam razočarao sebe, a onda i sve one koji su vjerovali da ja to mogu! Bog je najveći i hvala mu i na ovoj lekciji!”

Prekretnica u karijeri

UFC nastupi trebali su biti iskorak u Erslanovoj karijeri, no niz od tri poraza sada stavlja upitnik nad njegovim statusom u organizaciji. Borba protiv Crutea pokazala je sve teškoće s kojima se suočava u najjačoj konkurenciji, a hoće li dobiti novu priliku ili će karijeru nastaviti izvan UFC-a, znat će se u narednim mjesecima.

