Pun Zadar zavodljivih djevojaka, ali plavuša u kratkoj ružičastoj suknji zna kako uzeti svu pažnju

Iako se bliži kraj rujna, Zadar je izgledao kao usred ljeta – ulice su bile pune šetača, terasa kafića prepune, a sunce je mamilo i domaće i turiste vani. Grad je vrvio životom, a na svakom koraku moglo se čuti žamor, smijeh i škljocanje fotoaparata. Najviše gužve bilo je, očekivano, na Kalelargi, gdje su pažnju prolaznika plijenili i ulični umjetnici.

Također, grad je bio pun lijepih djevojaka koje su odvažno pokazivale svoje modne kombinacije za dan, prenosi eZadar.