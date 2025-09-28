Jedna je od najljepših glumica, zvali su je 'razaračicom brakova': Julia Roberts kao da ne stari

Julia Roberts (57), jedna od najpoznatijih i najvoljenijih glumica Hollywooda, rođena je 28. listopada 1967. godine u gradiću Smyrna, u saveznoj državi Georgia, SAD. Kada je imala samo četiri godine, njezini roditelji su se razveli, a majka se ponovno udala za Michaela Motesa. Njeno djetinjstvo nije bilo lako – očuh je bio sklon ispadima bijesa i verbalnim uvredama. Godine 1977. Julia je izgubila oca koji je preminuo od raka.