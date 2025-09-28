Tenisko čudo iz Međugorja kakvo se ne rađa često: Sretan ti rođendan, majstore!

Marin Čilić (Međugorje, 28. rujna 1988.), slavni hrvatski tenisač, osvajač US Opena 2014. godine danas slavi 37. rođendan.

Još od juniora bio je određen za sami vrh svjetskog tenisa. Najveći mu je uspjeh u juniorskoj karijeri osvajanje juniorskoga Roland Garrosa 2005. postavši prvi hrvatski tenisač koji je osvojio juniorski Grand Slam u 21. stoljeću. Godine 2006. bio je prvi na juniorskoj ljestvici.

Nakon odlaska Ivana Ljubičića iz hrvatske reprezentacije, postao je standardni reprezentativac. U seniorskoj konkurenciji prvi je ATP turnir osvojio u američkom New Havenu, 24. kolovoza 2008. godine. Iste je godine ostvario i plasman u polufinale ATP–ova turnira u švicarskom Gstaadu.

U studenome 2016. dobio je nagradu za najvećeg humanitarca među tenisačima. Priznanje je zaslužio pokretanjem Zaklade Marina Čilića, čiji su ciljevi potpora obrazovanju mladih ljudi širom svijeta, dodjela školarina te organiziranje seminara i radionica, s posebnim naglaskom na sveučilišno obrazovanje u Hrvatskoj.

Dana 14. srpnja 2017. plasirao se u finale Wimbledona pobjedom nad Amerikancem Samom Querreyom, da bi u finalu izgubio od Rogera Federera. Legendarni Švicarac dobio ga je i u finalu Australian Opena 2018. godine. Iste godine osvojio je i Davis Cup s Hrvatskom.

Godine 2022., osiguravši polufinale Roland Garrosa, postao je prvi hrvatski tenisač koji je ušao u polufinale svih četiriju Grand Slamova. Osvajanjem ATP-ova turnira u Kini 2024. sa 777. plasmanom postao je igrač s najnižim plasmanom u povijesti kojemu je to uspjelo.

Najbolji rezultat na ATP-ovoj ljestvici u karijeri bilo mu je treće mjesto 2018., a svoj prvi i jedini Grand Slam - US Open - osvojio je 2014. pobijedivši Keija Nishikorija 3-0 u setovima (6-3, 6-3, 6-3) za najveći uspjeh u karijeri.

Jedan je od samo pet aktivnih igrača s 20 ili više titula, a osvojio je i srebrnu olimpijsku medalju 2020. u Tokiju u paru s Ivanom Dodigom. Visok 1.98m i nosi broj cipela 49.