Poznati hrvatski pjevač i neženja iz Čakovca danas slavi 40. rođendan

Bojan Jambrošić (40) je hrvatski pjevač rođen 1985. godine u Čakovcu, koji je glazbenu karijeru započeo pobjedom u prvoj sezoni showa Hrvatska traži zvijezdu 2009. godine, a danas slavi 40. rođendan.

Nakon toga objavio je dva studijska albuma i niz uspješnih singlova, a glazbeni stil mu se kreće između popa i rocka. Osim što nastupa kao pjevač, aktivan je i u kazalištu – posebno u mjuziklima kazališta Komedija – te je sudjelovao u sinkronizaciji crtanih filmova. Višestruko se natjecao na Dori, hrvatskom izboru za Eurosong.