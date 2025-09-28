BOJAN JAMBROŠIĆ /

Poznati hrvatski pjevač i neženja iz Čakovca danas slavi 40. rođendan

Poznati hrvatski pjevač i neženja iz Čakovca danas slavi 40. rođendan
Foto: Tomislav Miletic/pixsell
Bojan Jambrošić je hrvatski pjevač koji je rođen 1985. godine u Čakovcu.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bojan Jambrošić (40) je hrvatski pjevač rođen 1985. godine u Čakovcu, koji je glazbenu karijeru započeo pobjedom u prvoj sezoni showa Hrvatska traži zvijezdu 2009. godine, a danas slavi 40. rođendan. 

Nakon toga objavio je dva studijska albuma i niz uspješnih singlova, a glazbeni stil mu se kreće između popa i rocka. Osim što nastupa kao pjevač, aktivan je i u kazalištu – posebno u mjuziklima kazališta Komedija – te je sudjelovao u sinkronizaciji crtanih filmova. Višestruko se natjecao na Dori, hrvatskom izboru za Eurosong.

28.9.2025.
11:10
Lea Obelić
Tomislav Miletic/pixsell
Bojan Jambrošić
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BOJAN JAMBROŠIĆ /
Poznati hrvatski pjevač i neženja iz Čakovca danas slavi 40. rođendan