One su lomile srca ove subote: Svi su gledali u tri dame bujnog dekoltea

Legendarni rock sastav Bajaga i Instruktori u subotu je priredio koncert za pamćenje u osječkoj dvorani Gradski vrt gdje su tijekom više od dva i pol sata izvodili svoje najveće hitove.

Osim glazbene euforije, večer su obilježila i elegantna modna izdanja brojnih dama u publici. Svojim chic kombinacijama, od haljina i sakoa do trendi čizama koje su se savršeno uklopile u jesenski večernji ambijent, dame su dodale poseban dašak glamura ovom rock spektaklu. Kakva je atmosfera prevladavala, zabilježio je portal SiB!