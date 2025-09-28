ZAVODNICE VEČERI /

One su lomile srca ove subote: Svi su gledali u tri dame bujnog dekoltea

Foto: Ivica Benić
Legendarni rock sastav Bajaga i Instruktori  u subotu je priredio koncert za pamćenje u osječkoj dvorani Gradski vrt gdje su tijekom više od dva i pol sata izvodili svoje najveće hitove.

Osim glazbene euforije, večer su obilježila i elegantna modna izdanja brojnih dama u publici. Svojim chic kombinacijama, od haljina i sakoa do trendi čizama koje su se savršeno uklopile u jesenski večernji ambijent, dame su dodale poseban dašak glamura ovom rock spektaklu. Kakva je atmosfera prevladavala, zabilježio je portal SiB!

 

28.9.2025.
17:38
Hot.hr
Ivica Benić
KoncertBajagaSlavonijaOsijek
