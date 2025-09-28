Dinamo protiv Kovačevićevog bivšeg kluba lovi pobjedu za odvajanje na vrhu: Čekaju se sastavi

Dinamo u nedjelju (početak u 18.15) na Maksimiru dočekuje Slaven Belupo u 8. kolu HNL-a. U prošlom kolu Plavi su pobijedili Hajduk na Poljudu (0:2) i probili se na čelo tablice, a tijekom tjedna su u 1. kolu Europske lige svladali favorizirani Fenerbahče. Trenutno je Dinamo izjednačen na vrhu tablice s Hajdukom (koji je svoju utakmicu odigrao u subotu) i pobjedom nad 'Farmaceutima' otišao bi na +3 ispred Hajduka.

UŽIVO

Dinamo - Slaven Belupo 0:0

Dinamo: -

Slaven Belupo: -

Čekaju se službeni sastavi momčadi



U nedjelju će Mario Kovačević, trener Dinama, prvi put sučeliti sa svojim bivšim klubom, slaven Belupom kojeg je trenirao prošle sezone.

"Kod nas je sve dobro, svi su zdravi. U dobrom smo stanju, prvi je tjedan ovakvog rasporeda. Nema govora o umoru, ali mijenjat ćemo neke igrače. Hrvatska liga je najvažnije natjecanje i najbolji će krenuti i u ovu utakmicu", rekao je Kovačević, kome je europski tempo novost u karijeri:

"Nije lagano balansirati, bio sam i ja igrač, znam da svi žele igrati. Odlučujem ja tko igra, svi znaju da je konkurencija velika, igralo je dosad više minuta 14-15 igrača tako će biti i dalje. A neka na treningu svi dokazuju da mogu igrati."

Trener slavena Mario Gregurina je rekao:

"Dinamo je u ovom trenutku izraziti favorit, ali mi svoje šanse imamo i pokušat ćemo ih iskoristiti. Ključno je da budemo kompaktni u svakom pogledu, odgovorni na lopti u svim dijelovima terena, a trebat će i malo sreće na Maksimiru ako želimo do pozitivnog rezultata."

