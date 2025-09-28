Nastavak katastrofalnog niza Dinamovog protivnika, nisu još pobijedili i sve su bliže dnu

Elche je nastavio pozitivan niz u povratničkoj sezoni u elitnom razredu španjolskog nogometa svladavši u nedjeljnom dvoboju 7. kola La Lige Celtu Vigo s 2-1 pred svojim navijačima.

Andre Silva je u 18. minuti doveo Elche u vodstvo, ali četiri minute poslije je Borja Iglesias izjednačio na 1-1. Domaćin je u 54. minuti imao novu priliku za vodstvo, ali je Rafa Mir propustio realizirati kazneni udarac. No, u 68. minuti je John Donald pogodio za konačnih 2-1.

Elche je nakon sedam kola s 13 bodova na četvrtom mjestu La Lige i uz Barcelonu je jedina neporažena momčad. S druge strane, Celta je uz Gironu jedina momčad bez pobjede, a s pet remija i dva poraza se nalazi na 16. poziciji.

Celta je jedan od protivnika zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi. Plavi će protiv momčadi iz Viga igrati 6. studenog na Maksimiru.

