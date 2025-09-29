Žare je kvartovski policajac i djeca ga obožavaju: 'Ja pišem molbu za mirovinu, a oni mi daju priznaja'

Dan policije slavi se na blagdan svetog Mihovila, njihova zaštitnika, a svečanom akademijom obilježen je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog gdje su najboljim policijskim službenicima dodijeljena priznanja i nagrade za iznimne pothvate. Svečano primanje organizirao je i predsjednik Republike Zoran Milanović na kojem su policajcima Uručena odlikovanja i počasni činovi.

S najboljima od najboljih razgovarala je reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić. Jedan od njih je Žarko Kulašević, "kvartovski policajac" iz II. policijske postaje Rijeka.

Građani vas zovu Žare, kako ste dobili taj nadimak?

Vjerojatno po imenu, od milja.

Čujem da vas djeca vole, kako su vas zavoljela?

Valjda zbog mog ponašanja i kontakta. Svaki dan sam kod njih, kod i oko škole duži niz godina.

Što za vas znači ovo priznanje?

Ovo priznanje mi znači puno. Ja pišem zamolbu za mirovinu, a oni mi priznanja daju. Ne znam do kad. Nadam se da će i to doći.

Kako izgleda vaš uobičajeni radni dan?

Svako jutro kod škole pratimo djecu u školu i onda dalje po kvartu... Inače radim na Grobniku, to je predgrađe Rijeke. Svi me poznaju gore već dugi niz godina pa imamo suradnju.

Zaustavljaju li vas građani i što vas najčešće pitaju?

Za sve svoje probleme i savjete, kako ih riješiti.