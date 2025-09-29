Znate li tko je arkanđeo Mihael? Ovaj dan, poznat i kao Miholje, ima posebno značenje u Hrvatskoj

Katolička Crkva 29. rujna slavi blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabrijela i Rafaela. Ovaj dan, poznat i kao Miholje, ima posebno i duboko značenje u Hrvatskoj jer se ujedno obilježava i kao Dan policije.

Sveti Mihael, čije ime na hebrejskom znači "Tko je kao Bog?", nije samo vođa nebeske vojske u borbi protiv zla, već i moćni zaštitnik onih koji tu bitku svakodnevno vode na zemlji – policijskih službenika i službenica, piše Britannica.

Borac za pravdu i simbol zaštite

Uloga svetog Mihaela kao zaštitnika reda i zakona proizlazi izravno iz biblijske predaje, posebice iz Knjige Otkrivenja, gdje je opisan kao arkanđeo koji je poveo anđele u pobjedonosnoj bitci protiv Sotone. Zbog te uloge neustrašivog borca za božansku pravdu, postao je univerzalni simbol hrabrosti, snage i zaštite od zla. U ikonografiji ga se najčešće prikazuje kao ratnika u oklopu, s mačem ili kopljem u ruci, kako pobjeđuje zmaja koji simbolizira zlo. Ponekad drži i vagu, podsjećajući na njegovu ulogu na posljednjem sudu.

Upravo ta simbolika borbe za red i zaštite nemoćnih čini ga idealnim zaštitnikom policajaca, vojnika, ali i svih onih čiji poziv uključuje suočavanje s opasnošću radi općeg dobra. Mnogi službenici, kao i članovi njihovih obitelji, nose medaljone svetog Mihaela kao znak vjere i molitvu za zaštitu u opasnim situacijama.

Od Vatikana do Hrvatske

Povezanost svetog Mihaela s policijskim snagama službeno je potvrđena 29. rujna 1949. godine, kada ga je papa Pio XII. proglasio zaštitnikom talijanske policije. U svojoj buli, papa je istaknuo kako zahtjevna i ozbiljna misija policije, usmjerena na zaštitu fizičkog i moralnog integriteta građana, zahtijeva nebesku pomoć.

Slijedeći tu tradiciju, u Hrvatskoj je sveti Mihael proglašen zaštitnikom policije 1992. godine, u ključnim trenucima stvaranja neovisne države i njezinih institucija. Od tada, 29. rujna nije samo vjerski blagdan, već i Dan hrvatske policije, dan kada se odaje počast svima koji časno nose plavu uniformu.

Diljem zemlje, Dan policije obilježava se svečano i s dubokim poštovanjem. To je prilika za prisjećanje na sve policijske službenike koji su položili svoje živote na oltar domovine, osobito tijekom Domovinskog rata. Polažu se vijenci i pale svijeće u spomen na njihovu neizmjernu žrtvu. Ujedno, dan je to i za slavlje – organiziraju se svečane akademije na kojima se dodjeljuju priznanja i nagrade najzaslužnijim službenicima za njihov predan i profesionalan rad. Građani često imaju priliku vidjeti i taktičko-tehničke zborove, gdje se mogu upoznati s opremom i vještinama koje policija koristi za njihovu sigurnost.

