Stručnjaci: 'Umjetna inteligencija će nagovoriti ljude da stvore robotsku vojsku, to će nas uništiti'

U najnovijem izvještaju o budućnosti čovječanstva, stručnjaci su točno objasnili kako će umjetna inteligencija na kraju dovesti do uništenja čovječanstva.

Umjetna inteligencija je postala sveprisutna u našim životima, bilo da se koristi za jednostavne stvari poput odgovaranja na pitanja, za složene radne probleme ili možda čak i kao zamjenska djevojka.

Kum umjetne inteligencije, Geoffrey Hinton, upozorio je da superinteligentna bića vjerojatno nikada neće dugo biti podređena manje inteligentnim bićima, a jedina nada koju čovječanstvo ima je ugradnja majčinskog instinkta u tehnologiju u budućnosti, kako bi se osiguralo da se brine o nama na isti način na koji majka osigurava da se njenom djetetu ništa ne dogodi.

Dok neki ljudi još uvijek imaju pozitivan pogled na to kako budućnost može izgledati unatoč tome što umjetna inteligencija već pokazuje znakove preuzimanja, dva stručnjaka dala su zastrašujuće predviđanje o tome kako bi tehnologija mogla prevariti ljude da stvore robotsku vojsku koja je sposobna uništiti čovječanstvo.

Prijetnja umjetne superinteligencije

Eliezer Yudkowsky i Nate Soares, dva vrhunska stručnjaka s područja tehnologije, vjeruju da će ljudi stvaranjem superinteligentne tehnologije uzrokovati vlastitu propast te pozivaju nacije da odmah bombardiraju sve podatkovne centre koji pokazuju znakove "umjetne superinteligencije" kao mjeru opreza.

"Čovječanstvo se mora povući. Ako bilo koja tvrtka ili grupa, bilo gdje na planetu, izgradi umjetnu superinteligenciju, tada će svi, svugdje na Zemlji, umrijeti", upozorio je Yudkowsky.

On i Soares procijenjuju da su šanse da umjetna inteligencija porobi ili uništi ljudsku rasu između 95 i 99,5 posto, piše LadBible.

"Superinteligentni protivnik neće otkriti svoje pune sposobnosti i objaviti svoje namjere. Neće ponuditi poštenu borbu. Samo jedan od njih treba raditi na izumiranju čovječanstva", istaknuli su.

