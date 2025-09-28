Uzbune u zračnom prostoru NATO-a: Ima li Europa odgovor na prijetnje?

'PUTIN NEĆE ČEKATI' /

U jednom od najvećih napada na Ukrajinu od početka invazije Rusi su prema riječima ukrajinskog predsjednika lansirali više od 500 dronova i 40 projektila. Najveću štetu pretrpjeli su Zaporižja i Kijev, gdje je ubijeno najmanje četvero ljudi. U zračnom udaru je teško oštećena bolnica.

'Ovaj posljednji napad, još je jedan napad u našem rodnom gradu. Šest njegovih okruga je oštećeno, mnogo je zgrada uništeno, jedna od njih je iza mene', kaže gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Snimke ukrajinskih spasilačkih službi otkrivaju razmjere razaranja. Vatrogasci pretražuju ruševine zgrada, gase požare i Izvlače preživjele.

'Putin neće čekati kraj rata'

'Bila sam u hodniku. Tada je došlo do eksplozije u kojoj sam pogođena u noge. Nakon toga sam primijetila da su vrata oštećena. Pozvala sam susjede, izjurila van te ugledala vatru i dim', kaže Ljudmila Belozerceva iz Zaporižja.

Zbog svega uzbuna i u susjedstvu. Poljska je podignula borbene zrakoplove i sustave protuzračne obrane stavila u visok stupanj pripravnosti. Sinoć je i privremeno zatvorila zračni prostor u blizini Lublina i Rzeszowa, gradova na jugoistoku zemlje.

'Putin neće čekati kraj rata u Ukrajini. Otvorit će druga vrata. Nitko ne zna koja su ta vrata. Nitko sa sigurnošću ne zna koja su ta vrata. Ali jedno je sigurno - on to želi učiniti. Testira Europu. Provjerava ima li Europa kapacitete zaštititi se od ruskih dronova', rekao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Dronovi iznad NATO država

Proteklih tjedana su sve češći upadi u zračni prostor zemalja članica NATO-a. Počelo je s dronovima iznad Poljske i Rumunjske. Potom su tri vojna zrakoplova ušla u zračni prostor Estonije i ondje ostala 12 minuta.

Vojni zrakoplov preletio je fregatu njemačke ratne mornarice u Baltičkom moru. Dronovi su letjeli iznad aerodroma u Kopenhagenu i Oslu, pa i iznad danske vojne baze.

I sinoć su, u Danskoj, iznad vojnih objekata primijećeni dronovi. Više pogledajte u prilogu