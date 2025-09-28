Doznajemo tko bi mogao naslijediti Miroslava Šeparovića: Prijeti li blokada?

Za dva tjedna trojici ustavnih sudaca, od njih 13 istječe mandata, i to Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selanecu, pa bi se tako mogao brojčano izjednačiti broj sudaca koje je predložila vladajuća većina i onih koje je predložila opozicija.

No već je jasno, do dogovora vladajući i oporba, teško će u zacrtanom roku, pa se očekuje produljenje mandata.

"Očekujem završetak javnog poziva. Javilo se samo dvoje kandidata očekujemo još nekoliko kandidata. Kratki su rokovi tako da je realno da se to nekako prolongira, no HDZ nastavlja normalno raditi dalje", rekao je predsjednik saborskog odbora Ivan Malenica (HDZ).

HDZ odugovlači

Oporba pak proziva HDZ za odugovlačenje kako bi što dulje zadržali sadašnji omjer snaga u sudu.

"Naravno da se neće izabrati u roku. HDZ želi staviti pod svoju šapu sve institucije, a zašto to rade zna se", rekao je Mišel Jakšić (SDP).

"Jedna od najveći kontrola je ocjena ustavnosti zakona. Neke su i ukidali tako da ja ne vidim tu neki problem za vladajuće", komentirao je Malenica.

Šeparoviću ističe mandat

A paralelno s tim procesom, mandat ističe Miroslavu Šeparoviću kao predsjedniku Ustavnog suda.

On je već ranije izjavio da se neće kandidirati za novi mandat, pa će se o novom predsjedniku glasati idući tjedan. "O tome će odlučiti na sjednici Ustavnog suda tajnim glasovanjem", komentirao je Šeparović.

Iako su se ranije spominjali Dražen Bošnjaković, pa i Rajko Mlinarić, sada se najglasnije spominje Frane Staničić kao mogući nasljednik Šeparovića, kojeg je u Ustavni sud lani kandidirala vladajuća većina. Na naš upit je rekao da je bez komentara.

Oporba bira zamjenika

Zamjenik se pak bira na prijedlog predsjednik. Kako doznajemo trebao bi doći iz redova opozicijskih prijedloga, a bira se javno većinom glasova sudaca.

"Ne bih spekulirao, ima dobrih kandidat. Staničić je vrstan pravnik. Na Ustavnom sudu da odluči tko će to biti", komentirao je Malenica.

"Tko god to bio smatram da će biti izabran od HDZ-a pa će tako i nastaviti provoditi istu politiku koju je provodio Miroslav Šeparović", rekla je saborska zastupnica Dalija Orešković.

Ultimatum SDP-a

Most pak proziva lijevu oporbu i HDZ da trguju oko izbora ustavnih sudaca.

"Nadam se da će dogovor propasti i da će se suci birati na transparentan način", rekao je predsjednik MOST-a Božo Petrov.

HDZ želi od tri suca kojima mandat ističe predložiti dva, što bi im osiguralo većinu i dalje. Iz SDP-a su ranije poručili kako na to neće pristati, pa i pod cijenu da se tri ustavna suca ne izaberu, čime bi omjer snaga ostao jednak.