Kako je došao do signalne rakete? Saznajemo koja je veza muškarca i preminule žene

Tragedija na svadbi u Šibeniku. Nakon izlaska iz katedrale sinoć je signalna raketa ozlijedila gošću, koja je od posljedica ranjavanja u bolnici preminula. Veselje je zbog slične nesreće zamijenio šok i na svadbi u Makarskoj.

U trenutku se svadbeno slavlje ispred šibenske katedrale pretvorilo u tragediju. Nakon ceremonije svatovi su veselili na Rivi, a ispaljena raketa pogodila je 34 godišnju ženu.

U teškom stanju prevezena je u šibensku bolnicu. Ivana Skorić,ravnateljica OB šibensko-kninske županije:

"Usprkos naporima liječnika i zdravstvenog osoblja objedinjenog hitnog prijema pacijentica je preminula ovim putem izražavamo sućut obitelji i svim onima koji su se zatekli u navedenoj situaciji i koji zaista prolaze teške trenutke."

Kako je došao do rakete?

Iz šibenske policije potvrdili su da su priveli 52-godišnjeg muškaraca, te je u tijeku kriminalističko istraživanje. Kako je došao do signalne rakete koja nije dozvoljena za civilnu upotrebu, utvrdit će istraga.

Nikola Turhalj, načelnik sektora za inspekcije poslove u Ravnateljstvu civilne zaštite objašnjava: "Gledajte ovo sad će istraga utvrditi, ovo je nezakonito korištenje, ona je iskorištena negdje gdje ne bi smjela biti iskorištena. One su opasne jer imaju pirotehničke smjese, ona se ispucava u zrak da se može signalizirati opasnost.“

Riječ je opasnom pirotehničkom sredstvu koje plovilima na moru služi za signaliziranje nesreće, i obavezni je dio brodske opreme.

Nikola Turhalj dodaje: "Znači to nije za građane da si mogu slobodno kupovati, nego za te vlasnike koji moraju donijeti dokaz da su vlasnici brodice, jahte i ostalog plovila."

Muškarac i žena su u rodbinskoj vezi

Tragediju poput ove Šibenik ne pamti. Iako nitko nije službeno potvrdio, saznajemo da su osumnjičeni muškarac i stradala žena u rodbinskoj vezi s mladoženjom.

Iris Šmidt Pelajić iz Šibenika je šokirana: "Prestrašna tragedija zaista tako nešto sa pirotehnikom na svadbi gdje trebaju ljudi se lijepo podružiti i obilježiti dan mladenaca i njihovu sreću budući zajednički život, ništa drugo se ne može reći nego moja sućut svima uključenima."

Dok Ivan Kuluš smatra: "Koje je to veselje ako se ne puca ne triba pucat, zašto pucat, treba apsolutno uklonit i zabranit. Jer vidite da može vrlo lako doći do tragedije."

Žena teško ozlijeđena u Makarskoj

Sinoć i ispred makarske katedrale gotovo je došlo do slične tragedije. Iz splitske policije kažu najvjerojatnije signalna raketa ozlijedila je žensku osobu, gošću vjenčanja. Okolnosti još istražuju.

Iz KBC-a Split doznajemo da je hospitalizirana s teškom ozljedom abdomena.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić osvrnula se na ove događaje: „Mislim da bilo kakva eksplozivna naprava ima samo jednu svrhu a to je da rukuju oni kojima je to posao i koji sigurno rukuju. nisam pristalica bilo kakvih egzibicija, pa čak i situacijama veselja kada može djelovati da tako i stvarno želim brz oporavak.“

Protiv muškarca iz Šibenika nakon provedene istrage slijedi kaznena prijava. Moguća je ona s kvalifikacijom vezanom za izazivanje tragedije općeopasnom radnjom sa smrtnom posljedicom, a za to je zapriječena zatvorska kazna i do 15 godina.