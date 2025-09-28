Novi detalji tragedije u Šibeniku: Poginula sestrična (34) mladoženje, raketa ju je pogodila u vrat?

Pristižu novi detalji strašne tragedije u Šibeniku u kojoj je u subotu navečer u blizini katedrale sv. Jakova tijekom svadbene svečanosti poginula žena koju je pogodila signalna raketa. Jutarnji list javlja da je riječ o 34-godišnjoj A.Đ., sestrični mladoženje.

"Kida nam se srce zbog naše prijateljice. Poginuti na takav način, i još na vjenčanju svojeg bratića. U šoku smo", ispričala je prijateljica preminule.

Drugi poznanik ispričao je da je raketa 34-godišnjakinju navodno pogodila u vrat. "Neki od svjedoka rekli su da ju je pogodila u glavu, ali koliko sam čuo, u nekoj čudnoj putanji navodno ju je pogodila u vrat", rekao je poznanik.

Uhićen 52-godišnjak

"Nije lako ni čovjeku koji ju je ispalio. Ne znam je li je koristio na vlastitu inicijativu ili na nagovor nekog drugog tko je donio rakete tamo i podijelio pojedincima", dodao je poznanik.

Podsjetimo, šibenska policija nakon tragedije je privela 52-godišnjeg muškarca. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a više informacija bit će poznato nakon što policija pretraži dom i prostorije uhićenog te nakon što završi obdukcija tragično preminule žene.

Sugovornici dodaje da su zbog tragedije utučeni i sami mladenci. Neki su za Jutarnji kazali da je mladoženja policajac, a mladenka učiteljica u školi.

Oglasio se Božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u nedjelju, komentirajući slučaj iz Šibenika u kojemu je žena poginula na proslavi vjenčanja od pirotehničkog sredstva, da svadba, pirotehnika i signalne rakete ne idu zajedno.

Radi se o teškoj zlouporabi i kršenju zakona, ovaj put od odrasle osobe koja je potpuno neovlašteno, upotrijebila sredstvo koje ima dozvolu, ali uz strogo određene svrhe da bude korišteno, s to je signalna raketa koja, pogotovo na moru i u nekim drugim situacijama spašava živote, tako da je dovela do smrtne posljedice, rekao je Božinović.

Izvijestio je da je zbog toga osoba uhićena. "Bit će podnesena kaznena prijava, s kvalifikacijom vezanom za izazivanje tragedije općeopasnom radnjom sa smrtnom posljedicom, što su djela koja mogu značiti i zatvorsku kaznu do 15 godina, ali to treba prepusti pravosudnim tijelima."

"Nešto slično, na svadbi, se dogodilo i u Makarskoj, gdje je osoba zbrinuta u bolnici, nije bilo traženja dozvole za korištenje takvih sredstva i bit će sankcionirano. Ne znam kako prenijeti i ponoviti poruku da svadbe nisu mjesto gdje se treba koristiti pirotehnika", kazao je. Božinović je dodao kako se u posljednje vrijeme govori i o vršnjačkom nasilju, svi su zabrinuti za sigurnost naše djece, ali ako stariji šalju ovakve poruke djeci i cijelom društvu to nije dobro i zaslužuje pravosudnu i društvenu osudu kao neprihvatljivo ponašanje.

Podsjetio je na slučaj iz Splitsko-dalmatinske županije od prije godinu dana kada je policija zbog uporabe pirotehnike intervenirala na svadbi, no nakon toga je bila javno prozivana da je pretjerano reagirala. "Vjerojatno bi se upravo takvim akcijama policije možda puno toga spriječilo." "Postavlja se pitanje ako imamo sredstva koja su legalna i netko ih koristi na ovakav način hoćemo li raditi detekciju pirotehnike na svakom veselju, svadbi. Policija ne bježi od svoje odgovornosti, ali svi tome moraju dati svoj doprinos, ovo nema nikakvog opravdanja", poručio je.

Kulminacija porasta stradavanja od pirotehnike

Smrt žene u Šibeniku i ozljeđivanje druge u Makarskoj, koje su na svadbama pogođene signalnim raketama, tragična je kulminacija porasta stradavanja od pirotehnike na koja je policija upozorila još u siječnju nakon što je za vrijeme blagdana 13 osoba teško ozlijeđeno, a 20 lakše.

Tijekom provođenja akcije "Mir i dobro" tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana nije bilo smrtno stradalih osoba, ali je od uporabe pirotehničkih sredstava 13 osoba zadobilo teške tjelesne ozljede, a 20 osoba je lakše ozlijeđeno.

Među teško ozlijeđenim osobama bila su i djeca mlađa od 14 godina s područja PU primorsko-goranske, PU sisačko-moslavačke, PU splitsko-dalmatinske, PU zadarske i PU zagrebačke. Među lakše ozlijeđenim osobama nalazi se desetero djece mlađe od 14 godina, dvoje maloljetnika mlađih od 18 godina i 8 punoljetnih osoba.

U tom razdoblju policijski službenici izuzeli su: 96 komada oružja, 5281 komada streljiva, 0,30 kg eksploziva, 10 komada eksplozivnih sredstava (bombe i dr.) i 112 621 komad pirotehničke galanterije. Zabilježena su dva propucavanja kuća, šest propucavanja automobila i pet slučajeva propucavanja drugih objekata. Evidentirano je 155 prekršaja i 14 kaznenih djela koja su vezana uz korištenje pirotehničkih sredstava, oružja i streljiva. Ukupno su inspektori Ravnateljstva civilne zaštite proveli 813 nadzora, njih 67 više nego u istoj ovoj akciji godinu prije.

Osim za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana, pirotehnika se često upotrebljava i na svadbenim proslavama gdje se nerijetko koristi i vatreno oružje iz kojega se hitci ispaljuju u zrak.

Ova subota bila je posebno tragična jer su u istom danu na svadbenim proslavama u Šibeniku i Makarskoj signalnim raketama pogođene dvije žene - jedna je poginula, druga je teško ozlijeđena. Zbog veliko broja ozlijeđenih zbog pirotehnike, brojne udruge, predvođene Prijateljima životinja, već se dugo zalažu za zakonske izmjene koje se odnose na ograničavanje pirotehnike te proizvodnji i prometu oružja.

U srpnju su MUP-u predali peticiju koju je potpisalo oko 40 tisuča građana, u kojoj se traži potpuna zabrana i prodaja svih pirotehničkih sredstava građanima, bez obzira na kategoriju ili razdoblje u godini kao i zabrana upotrebe pirotehnike tijekom cijele godine, uključujući božićne i novogodišnje praznike.

Traže uvođenje visokih kazni za kršenje zabrana, uključujući novčane kazne do 10.000 eura i mogućnost zatvorske kazne za teža kršenja. Također predlažu promociju alternativa za slavlje poput svjetlosnih projekcija i ekološki prihvatljivih načina obilježavanja posebnih trenutaka.

