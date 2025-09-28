Još jedna žena pogođena signalnom raketom na svadbi: Gosti napustili Hrvatsku prije dolaska policije

U subotu navečer u Šibeniku žena je preminula nakon što ju je signalna raketa ispaljena na svadbi pogodila u glavu. Iako joj je odmah pružena liječnička pomoć, u Općoj šibenskoj bolnici je, nažalost, podlegla ozljedama, piše Slobodna Dalmacija.

Nešto ranije, oko 18 sati, žena je u Makarskoj ozlijeđena na isti način. Navodno ju je pogodila signalna raketa na svadbi.

Nakon vjenčanja ispred katedrale na Kačićevom trgu aktivirano je pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije signalna raketa, koja je ozlijedila gošću na vjenčanju.

Završila u bolnici

Pružena joj je liječnička pomoć, utvrđene su joj teške tjelesne ozljede te je hospitalizirana.

Ozlijeđena žena zatražila je pomoć u Domu zdravlja Makarska, koji je obavijestio policiju o događaju te su policijski djelatnici odmah izašli na teren. No, dok se to odvijalo, svatovi su već napustili Hrvatsku i otišli za Čapljinu.

Prema prvim informacijama, žena je pala na stepenice i slomila zdjelicu.

O događaju je obaviješteno državno odvjetništvo, obavljen je očevid te se provodi daljnje kriminalističko istraživanje.

