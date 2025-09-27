Doznajemo: Umrla je žena koja je na svadbi pogođena signalnom raketom u glavu

Jedna je osoba ozlijeđena nakon što ju je na svadbenom slavlju ispred katedrale sv. Jakova u Šibeniku pogodila signalna raketa u glavu, piše Šibenik.in.

"To se dogodilo u blizini Šibenske katedrale. Mi smo bili u prolazu i na podu je bila lokva krvi. Policija je već bila tamo, a ljudi s kojima smo razgovarali rekli su nam da su bili svatovi i da je ženu odjednom netko pogodio", rekao je čitatelj 24sata.

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Riječ je o ženskoj osobi, a događaj je potvrdila i šibenska policija. "Jedna je osoba privedena u policijske prostorije i u tijeku je obrada, dok je ozlijeđena osoba prevezena u OB Šibenik gdje traje liječnička obrada", kažu iz PU šibensko-kninske.

POGLEDAJTE VIDEO: Roditelji, pazite! Djeca ne stradavaju kao pješaci, nego u vašim automobilima