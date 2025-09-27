TRAGEDIJA U ŠIBENIKU /

Doznajemo: Umrla je žena koja je na svadbi pogođena signalnom raketom u glavu

Doznajemo: Umrla je žena koja je na svadbi pogođena signalnom raketom u glavu
×
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Jedna je osoba privedena i u tijeku je policijska istraga

27.9.2025.
21:09
danas.hr
Hrvoje Jelavic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedna je osoba ozlijeđena nakon što ju je na svadbenom slavlju ispred katedrale sv. Jakova u Šibeniku pogodila signalna raketa u glavu, piše Šibenik.in

"To se dogodilo u blizini Šibenske katedrale. Mi smo bili u prolazu i na podu je bila lokva krvi. Policija je već bila tamo, a ljudi s kojima smo razgovarali rekli su nam da su bili svatovi i da je ženu odjednom netko pogodio", rekao je čitatelj 24sata.  

Doznajemo: Umrla je žena koja je na svadbi pogođena signalnom raketom u glavu
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell
Doznajemo: Umrla je žena koja je na svadbi pogođena signalnom raketom u glavu
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell
Doznajemo: Umrla je žena koja je na svadbi pogođena signalnom raketom u glavu
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell
Doznajemo: Umrla je žena koja je na svadbi pogođena signalnom raketom u glavu
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Riječ je o ženskoj osobi, a događaj je potvrdila i šibenska policija. "Jedna je osoba privedena u policijske prostorije i u tijeku je obrada, dok je ozlijeđena osoba prevezena u OB Šibenik gdje traje liječnička obrada", kažu iz PU šibensko-kninske. 

POGLEDAJTE VIDEO: Roditelji, pazite! Djeca ne stradavaju kao pješaci, nego u vašim automobilima

PolicijašibenikOzlijeđena ženaSvadba
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRAGEDIJA U ŠIBENIKU /
Doznajemo: Umrla je žena koja je na svadbi pogođena signalnom raketom u glavu