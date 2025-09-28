Predstavnica policije očitala lekciju Hrvatima: 'Mi smo zakazali, uistinu smo licemjerni'

Danas su građani zagrebačke Dubrave održali veliki prosvjed protiv maloljetničkog nasilja. Roditelji traže spuštanje kaznene odgovornosti za maloljetnike sa sadašnjih 14 na 12 godina.

Prema službenim inforamcijama na prosvjedu je bilo oko 500 ljudi. U RTL-u Danas razgovarali smo s predstavnicom policije Nikolinom Grubišić Požar i predstavnicom roditelja te organizatoricom prosvjeda "Dubrava za djecu" Helenom Ančić.

"Zaista je bilo puno emocija, tako da se nadam da će u budućnosti biti još bolje", rekla je na početku Ančić.

Grubišić Požar, inače voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije PU zagrebačke, naglasila je da policija ne može mijenjati zakone, kada je u pitanju zahtjev za spuštanje kaznene odgovornosti za maloljetnike.

"Osobno mislim da mijenjanjem zakona se može postići, ali ne ono što mi želimo, a mi želimo dobrobit naše djece. Dobrobit je da se problemi uoče na početku a ne na kraju. Problem se može učinkovitije riješiti na početku, a ne kada prijeđe u nadležnost policije", ističe.

Sve počinje od obitelji

Što se tiče velikog broja ljudi na prosvjedu, Grubišić Požar je rekla da joj je drago da kao društvo polako sazrijevamo i da smo spremni progovarati o problemima. "Dobro je da roditelji osvješćuju problem. Uistinu je svaki početak od obitelji. Kao odrasli ljudi mi smo zakazali jer smo uistinu licemjerni. U okviru svakog našeg posla svatko od nas može doprinositi i naša djeca preuzimaju obrazac ponašanja odraslih osoba. A u javnom prostoru je puno neprihvatljivog ponašanja", naglasila je.

Ančić je istaknula da se svi referiraju na policiju. "Ono što je izuzetno važno je da se referiramo na cjelokupni sustav. Gospođa je sada rekla da sve potječe od obitelji, ali eto ta se obitelj razdvojila jer nas sustav tjera da radimo po 8, 9 sati na dan, da djecu vodimo u vrtiće, stavljamo u škole, u boravke, da djecu vidimo naveče prije spavanja. Tako da smatram da isti taj sustav koji nam je odveo djecu iz obitelji onda i vodi računa o njemu. Ali svi zajedno, od školstva, policije, socijalne skrbi..."

