Majka pretučenog učenika u suzama: 'To su djeca koja ne znaju što znači riječ tučnjava'
Na početku nove školske godine djeca su se našla na meti nasilnika i to nije bio prvi slučaj. Građani su danas odlučili izaći na ulicu
Počeo je prosvjed ispred škole u zagrebačkom Retkovcu "Dubrava za djecu"! Građani su se okupili kako bi upozorili na problem maloljetničkih bandi koje tuku i maltretiraju starije i mlađe, bez ikakva povoda. Poručuju da ovo nije izoliran slučaj.
Naime, prije početka školske godine skupina maloljetnika našla se na meti nasilnika. Napadnuta su petorica dječaka, od kojih je jedan teško ozlijeđen. Policija je identificirala šestero maloljetnika koji se dovode u vezu s napadima.
"Mislim da to treba ozbiljno shvatiti. Ono što je bilo daleko, dolazi kod nas. Mislili smo da je daleko, moramo se na to naučiti i boriti protiv toga. Prosvjedi su poletna stvar. I to je pozitivno. I očekujem da i oni shvate i od obitelji, pa na dalje. Svi po redu", rekao je Stjepan iz Zagreba.
"To su djeca koja ne znaju što znači riječ tučnjava, to su djeca koja su pričala s doživljaja s mora, o svojim prvim ljubavima, o tome kako će im biti prvi dan škole. Međutim oni nisu mogli ići u školu jer ovaj kvart i ovaj grad nemaju jasnu strategiju kako spriječiti nasilje", rekla je majka pretučenog učenika Marijeta Marić.