Majka pretučenog učenika u suzama: 'To su djeca koja ne znaju što znači riječ tučnjava'

Počeo je prosvjed ispred škole u zagrebačkom Retkovcu "Dubrava za djecu"! Građani su se okupili kako bi upozorili na problem maloljetničkih bandi koje tuku i maltretiraju starije i mlađe, bez ikakva povoda. Poručuju da ovo nije izoliran slučaj.

Foto: Danas.hr

Naime, prije početka školske godine skupina maloljetnika našla se na meti nasilnika. Napadnuta su petorica dječaka, od kojih je jedan teško ozlijeđen. Policija je identificirala šestero maloljetnika koji se dovode u vezu s napadima.

"Mislim da to treba ozbiljno shvatiti. Ono što je bilo daleko, dolazi kod nas. Mislili smo da je daleko, moramo se na to naučiti i boriti protiv toga. Prosvjedi su poletna stvar. I to je pozitivno. I očekujem da i oni shvate i od obitelji, pa na dalje. Svi po redu", rekao je Stjepan iz Zagreba.

"To su djeca koja ne znaju što znači riječ tučnjava, to su djeca koja su pričala s doživljaja s mora, o svojim prvim ljubavima, o tome kako će im biti prvi dan škole. Međutim oni nisu mogli ići u školu jer ovaj kvart i ovaj grad nemaju jasnu strategiju kako spriječiti nasilje", rekla je majka pretučenog učenika Marijeta Marić.