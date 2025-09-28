PROSVJED U RETKOVCU /

Majka pretučenog učenika u suzama: 'To su djeca koja ne znaju što znači riječ tučnjava'

Na početku nove školske godine djeca su se našla na meti nasilnika i to nije bio prvi slučaj. Građani su danas odlučili izaći na ulicu

28.9.2025.
16:16
Boris Mišević
Danas.hr
Počeo je prosvjed ispred škole u zagrebačkom Retkovcu "Dubrava za djecu"! Građani su se okupili kako bi upozorili na problem maloljetničkih bandi koje tuku i maltretiraju starije i mlađe, bez ikakva povoda. Poručuju da ovo nije izoliran slučaj. 

Foto: Danas.hr
Foto: Danas.hr

Naime, prije početka školske godine skupina maloljetnika našla se na meti nasilnika. Napadnuta su petorica dječaka, od kojih je jedan teško ozlijeđen. Policija je identificirala šestero maloljetnika koji se dovode u vezu s napadima. 

Majka pretučenog učenika u suzama: 'To su djeca koja ne znaju što znači riječ tučnjava'
Foto: Danas.hr

"Mislim da to treba ozbiljno shvatiti. Ono što je bilo daleko, dolazi kod nas. Mislili smo da je daleko, moramo se na to naučiti i boriti protiv toga. Prosvjedi su poletna stvar. I to je pozitivno. I očekujem da i oni shvate i od obitelji, pa na dalje. Svi po redu", rekao je Stjepan iz Zagreba. 

Majka pretučenog učenika u suzama: 'To su djeca koja ne znaju što znači riječ tučnjava'
Foto: Danas.hr

"To su djeca koja ne znaju što znači riječ tučnjava, to su djeca koja su pričala s doživljaja s mora, o svojim prvim ljubavima, o tome kako će im biti prvi dan škole. Međutim oni nisu mogli ići u školu jer ovaj kvart i ovaj grad nemaju jasnu strategiju kako spriječiti nasilje", rekla je majka pretučenog učenika Marijeta Marić. 

ProsvjediškolaMaloljetničke Bande
