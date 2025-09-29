NAGRAĐENI NAJPOLICAJCI /

Svečanih 35 godina hrvatske policije: Priznanja i nagrade herojima koji su ponos uniforme

Dan policije slavi se na blagdan svetog Mihovila, njihova zaštitnika, a svečanom akademijom obilježen je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog gdje su najboljim policijskim službenicima dodijeljena priznanja i nagrade za iznimne pothvate. Svečano primanje organizirao je i predsjednik Republike Zoran Milanović na kojem su policajcima Uručena odlikovanja i počasni činovi. Razgovarali smo s najboljima od najboljih 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
29.9.2025.
17:31
Ivana Ivanda Rožić
PolicijaPolicajacRijeka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx