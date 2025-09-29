Svečanih 35 godina hrvatske policije: Priznanja i nagrade herojima koji su ponos uniforme

NAGRAĐENI NAJPOLICAJCI /

Dan policije slavi se na blagdan svetog Mihovila, njihova zaštitnika, a svečanom akademijom obilježen je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog gdje su najboljim policijskim službenicima dodijeljena priznanja i nagrade za iznimne pothvate. Svečano primanje organizirao je i predsjednik Republike Zoran Milanović na kojem su policajcima Uručena odlikovanja i počasni činovi. Razgovarali smo s najboljima od najboljih