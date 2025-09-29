Akcija rendžera na istoku Hrvatske: 'Tragamo za lešinama! Ovo nam pokazuje pravi put...'

Pucnjevi postaju svakodnevica u posebnom rezervatu Parka prirode Kopački rit.

"Lov se počeo odvijati i isto tako i aktivno traganje za mogućim lešinama, treba kazati da smo do sada našli tri lešine, da su dvije pozitivne, a nalaz za ovu treću čekamo", kaže Ivo Bašić, ravnatelj Javne ustanove Park prirode Kopački rit.

Za sada su u lovu lovačko društvo i čuvari prirode - koji love, ali i tragaju za divljim svinjama uginulima od bolesti.

Rendžeri na terenu

"Teren je jako zahtjevan, kao što vidite, ne može se vozilima ulaziti, zahtjevno je, teško je, bit će komplicirano, ali potrudit ćemo se da to stavimo ipak pod neku kontrolu", kaže Vatroslav Škrnjug, čuvar prirode u JU PP Kopački rit.

Rendžeri kažu da su svakodnevno u ritu i da ga najbolje poznaju.

"Mi znamo čitati prirodu, znamo vidjeti po stazama i uočavati divljač, na kraju krajeva mi kad vidimo ptice da kruže na nekom terenu to je nama indikator da bi tamo moglo biti neko uginuće mi odemo pogledati, znači netko tko radi ovdje i čiji je to posao jako dobro zna procijeniti situaciju", kaže Hrvoje Domazetović, čuvar prirode u JU PP Kopački rit.

Koliko ima divljih svinja u rezervatu?

A procjenjuju da divljih svinja u posebnom rezervatu nema mnogo.

"Krajem 2023. i jedan dobar dio 2024. godine je gotovo cijeli posebni rezervat bio pod vodom, dakle u to vrijeme možemo reći da je broj divljih svinja na tom području bio nula", kaže Ivo Bašić.

Od tada do danas, njihov broj nije pretjerano rastao jer se na ostalom području Parka prirode za razliku od Nacionalnih parkova i do sada normalno odvijao lov.

Matični fond od oko 180

"Procjene koje su rađene u vrijeme kada je rezervat jako pogodan za svinje, znači kada je njima obilje hrane u rezervatu od zaostalih bara u kojima se mrijestila riba pa su zaostale ribe, žabe, školjke – tada je bila procjena da je matični fond oko 180 komada", kaže Hrvoje Domazetović.

U sušnoj godini poput ove procjenjuju da je na površini od sedam tisuća hektara posebnog rezervata između 300 i 400 divljih svinja koje će tražiti.

"Gledajte, ja ovdje radim 26 godina i mogu reći da dobro poznam teren kao i moji kolege i znamo otprilike i sezonski gdje se više grupiraju životinje", kaže Vatroslav Škrnjug.

Kada će ponovno postati oaza mira?

Pa ne sumnjaju da će i ovaj neugodan zadatak odstrela divljih svinja u Parku prirode uspješno odraditi.

"Vjerujemo da ćemo zaista u neko dogledno vrijeme i mi bitno pridonijeti da se ovaj virus afričke svinjske kuge koji zaista je uzeo maha – bitno smanji", kaže Ivo Bašić.

Nakon čega bi se u oazu prirode Kopački rit ponovno trebao vratio mir.