Virus afričke svinjske kuga pronađen i u divljim svinjama, Ministarstvo apelira: 'Obratite pažnju...'

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je o novim slučajevima zaraze afričkom svinjskom kugom. Zaraza je danas potvrđena na gospodarstvu u naselju Mece, Općina Darda, u Osječko-baranjskoj županiji gdje se nam objektu nalazilo 20 svinja.

Naselje se već nalazi u zoni nadziranja, a nakon novih slučajeva prelazi u zonu zaštite.

Iz Ministarstva napominju da se na zaraženim te svim epidemiološki povezanim objektima kao i u zonama zaštite i nadziranja, nadležne veterinarske službe provode mjere sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja ove izrazito opasne zarazne bolesti svinja.

Virus potvrđen i na uginulim divljim svinjama

Danas je potvrđeno i pet novih slučajeva afričke svinjske kuge u uginulih divljih svinja koje su pronađene na području lovišta Podunavlje-Podravlje (četiri divlje svinje) te jedna divlja svinja na području Posebnog zoološkog rezervata Kopački rit (Čonakut, XXII/170).

"Ove potvrde bolesti u divljih svinja ukazuju na značajnu prisutnost virusa u okolišu te visok rizik od širenja bolesti na uzgoje domaćih svinja. Apeliramo na sve subjekte da se pridržavaju svih propisanih mjera, da prate upute nadležnih tijela i veterinara te da kontinuirano provode biosigurnosne i higijenske mjere na svojim objektima. Posebnu pažnju treba obratiti na mogući neizravni kontakt s virusom afričke svinjske kuge u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova", naglašavaju iz Ministarstva.

