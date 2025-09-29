SREĆA U NESREĆI /

Reprezentativna stanka pomaže Hajduku: Livaja će zbog nje propustiti svega dvije utakmice

Stigla je potvrda, Hajduk ostaje bez Marka Livaje na minimalno tri tjedna. Kako su nam rekli iz kluba, kapetan Splićana zadobio je parcijalnu rutpuru mišića zadnje lože u utakmici protiv Lokomotive. Sreća u nesreći je što dolazi reprezentativna stanka pa ako ne nastupe komplikacije oko oporavka, kapetan Hajduka propustit će svega dvije utakmice, Vukovar u Vinkovcima sljedećeg vikenda te Istru u Puli 19. listopada

29.9.2025.
20:20
SPORTSKI.NET
HajdukMarko Livaja
