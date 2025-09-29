Reprezentativna stanka pomaže Hajduku: Livaja će zbog nje propustiti svega dvije utakmice

SREĆA U NESREĆI /

Stigla je potvrda, Hajduk ostaje bez Marka Livaje na minimalno tri tjedna. Kako su nam rekli iz kluba, kapetan Splićana zadobio je parcijalnu rutpuru mišića zadnje lože u utakmici protiv Lokomotive. Sreća u nesreći je što dolazi reprezentativna stanka pa ako ne nastupe komplikacije oko oporavka, kapetan Hajduka propustit će svega dvije utakmice, Vukovar u Vinkovcima sljedećeg vikenda te Istru u Puli 19. listopada