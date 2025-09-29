Tjedan mode obilježen posljednjom revijom velikog Armanija: Jedna Hrvatica bila mu je muza

'ZAUVIJEK ĆU MU OSTATI ZAHVALNA' /

Tjedan mode u Milanu zatvoren je revijom modne kuće Armani, koja je ovog puta bila posebno emotivna. Bila je to prva revija nakon smrti legendarnog dizajnera i osnivača brenda, a poseban pečat ostavila je i jedna Hrvatica. Pred više od 700 uzvanika brojni modeli su nosili kreacije velikog dizajnera - a pistom je prošetala i Hana Grizelj, jedna od Armanijevih muza. Razgovor s njom pogledajte u prilogu