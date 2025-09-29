Sanja je umrla dok je čekala inkluzivni dodatak, shrvana majka: 'Strašno mi je, neka drugi to ne dožive'

Danas bi Sanja slavila 43. rođendan. Nije ga dočekala, a ni inkluzivni dodatak koji bi joj barem malo olakšao borbu s teškom bolešću. Njezina majka Jadranka Rubil na u potresnoj ispovjedi govori: "Da je ona dobila to... Mi smo njoj morali kupovati lijekove, dodatke, ona nije mogla od kemoterapije ozdraviti sama. Moraš i bolju prehranu, vitamine. Strašno mi je, mi nismo dali da ona osjeti, posudili smo od prijatelja, od poznanika, ušli u minuse. Svašta je trebalo".

Na rješenje kojim bi dobila 400-tinjak eura na mjesec, čekala je gotovu godinu dana. Stiglo joj je 12. lipnja, a pet dana poslije je umrla. "U utorak je sirota u 6 ujutro umrla. Znali su u minuti dvije, sve su zablokirali i račun i plaću i sve što je bilo. A trebalo im je godinu dana da pošalju papir da ima pravo. Kao da je naštimano da se ne dobije da država ne isplati taj novac“, priča nam njezina majka.

Zašto se toliko dugo čeka?

Da ovo nije izolirani slučaj, upozorava članica Povjerenstva za prava pacijenata Grada Zagreba Sanja Šutej: "To je žalosno što članovi obitelji ne mogu dobiti tu naknadu jer ipak su to zavrijedili. Ja ne znam je li itko od ovih koji donose te programe imao onkološkog bolesnika da znaju koliko sredstava se troši za liječenje".

Zahtjev se predaje Zavodu za socijalni rad koji ga potom prosljeđuje Zavodu za vještačenje. Inkluzivni dodatak do sad je odobren za više od 205 tisuća korisnika. Na rješenje još čeka njih oko 106 tisuća, a visina naknade, ovisno o težini invaliditeta iznosi od 138 do 720 eura na mjesec. Zašto je procedura toliko spora pitali smo Hrvatski zavod za socijalni rad.

"Previše je novih zahtjeva bilo, jako puno. Taj priljev novih zahtjeva je utjecao na to da se određenom dinamikom odvijaju postupci na način da se nekad dugo čeka. Ali to nije do nas. Ključni dokument je - nalaz i mišljenje - Zavoda za vještačenje", objašnjava Alen Minić iz Zavoda za socijalni rad.

Prepreke u administraciji

Iz Zavoda za vještačenje nam odgovaraju da rade sve kako bi se na vještačenje čekalo što manje pa zapošljavaju nove liječnike. Trenutačno je, kažu, viših vještaka-doktora medicine zaposleno 49, a viših vještaka- doktora medicine na ugovor o djelu angažirano je 133 liječnika.

No, od lipnja još jedna zapreka u administraciji. Zbog pretrpanosti, nadopunu medicinske dokumentacije Zavod za vještačenje više ne zaprima, korisnici je moraju predati isključivo u nadležni Zavod za socijalnu skrb. "Znači, još dodatno mjesec dana da bi ovakve papire dobili u mirovinskom osiguranju. Je li problem zaposliti nekoga da tamo razvrsta tu dokumentaciju?“, pita se Šutej.

U proračunu je za ovu godinu osigurano više od 740 milijuna eura za inkluzivni dodatak, a rebalansom se planira 200-tinjak milijuna eura više. "Novaca hvala Bogu ima i ne bismo trebali brinuti i Hrvatski zavod raspolaže s dovoljno sredstava za isplate“, poručuje Minić.

No, za obitelj Rubil ta isplata nije nikada stigla. "Ja želim da drugi to ne dožive, tko ima djecu pogotovo. Neka zaposle radnike, nek se nešto pokrene“, poruka je gospođe Jadranke.

A sve kako borbu ne bi morali voditi s državom kad već moraju s bolešću.