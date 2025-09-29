Pričali smo s herojima koji su pronašli Danijela (38) s Downovim sindromom. Majka: 'Hvala do kraja života'

Trenutak ponovnog susreta majke i 38-godišnjaka s Downovim sindromom, nakon gotovo tri sata neizvjesnosti i strepnje, neopisiv je. Obitelj ga je prvo sama tražila.

“U dvije minute je on otišao od nas i tražili smo ga i nismo ga uspjeli naći i zvala sam 112 i tako je potraga počela. I stvarno su brzo ljudi došli i skupili se", prepričava majka Fatima.

Od dojave do trenutka pronalaska prošlo je sat vremena. U velikoj akciji sudjelovali su lovci, policajci, HGSS i vatrogasci. Prvi je do 38-godišnjeg Danijela stigao lovac Nino Cikać.

“Nakon jedno 15 minuta hoda našli smo ga po zvuku. Imao je crvenu kapu, vikao sam", prepričava član Lovačke udruge Srnjak iz Velike Mučne.

Osjećaj je, kaže, bio dobar. Mladića su pridobili pozivom na kavu. "I onda se okrenuo i krenuo lagano prema autu", dodaje Cikać.

Pronađen je na šumskom putu oko 17 sati i 30 minuta. Kako se bližila noć, strah je bio sve veći.

“Još se se donekle vidjelo, međutim s obzirom na to da je unesrećeni imao dosta popratnih tegoba bilo je važno da ga se što prije nađe jer je trebao odraditi svoju terapiju", objašnjava članica HGSS-ove Stanice Koprivnica Valentina Kovaček Mikulan.

HGSS je na lokaciji bio za minutu. Vraćali su se s drugog terena, a kada je stigla dojava bili su iza ugla pa su odmah našli na licu mjesta.

Obitelj zahvalna do neba

“Osoba se izgubila na samom ulasku u šumu koja je bila okružena s poljima kukuruza, s balama sjena, lagana uzbrdica, puno jaraka i svega", poručuje kolega HGSS-ovac Kristijan Kolarek.

Dio njihovih kolega bio je na Jarunu povodom 75. godišnjice HGSS-a. Ističu nužnost suradnje s drugim hitnim službama.

“Imali smo odličnu suradnju s policijom tako da smo u realnom vremenu dobivali podatke sve koje su oni zaprimili od osoba koje su bile u šumi pošto smo bili u zajedničkoj potrazi s nama. I kad smo dobili informaciju domah smo dogovorili prijevoz mame koja je bila na mjestu nestanka da prevezu do naših kolega koji su bili tamo s lovcima”, dodaje Kolarek.

Majka je već bila u pripravnosti kako bi Danijelu dala kisik.

“Ja im se jako zahvaljujem jer su na taj način spasili mom sinu život. Svi ti dragi ljudi koji su nam pomoglo u potrazi jer moj sin ima i epilepsiju, najviše sam se bojala da ne dobije epi napad, jer da ga nisu našli ne znam kako bi to završilo. Da se uplašio i da je dobio epi napad bez obzira na terapiju koju dobiva", priznaje majka Fatima.

Zahvaljujući timskom radu, sve je dobro završilo.

“Hvala do kraja života", zahvaljuje se Fatima.

Do kraja života pamtit će taj dan i Nino. “Nekom pomoći to je top", zaključuje lovac.