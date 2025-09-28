Nestvarni prizori iz Zagreba: Auto pao s nadvožnjaka i visio na haubi, vatrogasci izvukli vozačicu

Zagrebački vatrogasci u noći na nedjelju sudjelovali su u nesvakidašnjoj intervenciji u Škorpikovoj ulici.

Ekipa iz Jankomira u 4.58 sati izašla je na teren nakon što je automobil pao s nadvožnjaka. Po dolasku na lice mjesta svjedočili su prizorima kakvi se rijetko viđaju - auto je nakon nesreće ostao okomito u zraku, naslonjen na nadvožnjak.

Jutarnji list javlja da je automobilom upravljala mlada vozačica, koja je nakon nesreće završila u KBC Zagreb. Zadržana je na liječenju, a težina ozljeda zasad nije poznata. Nakon stabilizacije i izvlačenja, vatrogasci su djevojku predali Hitnoj pomoći.

Nevjerojatna podudarnost

Vatrogasci su u objavi na Facebooku istaknuli fascinantan detalj. U subotu, točno jedan dan prije ove intervencije, naletjeli su na video snimljen u njihovoj postaji tijekom treninga s kolegama iz inozemstva. Tema je bila spašavanje u prometnim nesrećama, a u njemu se također vidi izvlačenje vozila koje stoji okomito u zraku.

"Nevjerojatna podudarnost dogodila se između vježbe i stvarnog događaja. Ovakve neobične situacije još jednom pokazuju koliko su vježbe važne – ono što danas uvježbamo, sutra spašava živote", istaknuli su vatrogasci u objavi.

