IZNENAĐENJE /

Imamo pobjednika jedne od najopasnijih utrka na svijetu

Imamo pobjednika jedne od najopasnijih utrka na svijetu
Foto: Andrea Francolini/afp/profimedia

Time je posada Lock Comanche spriječila treće uzastopne slavlje na ovom natjecanju jedrilice LawConnect koja je završila druga na aktualnom izdanju, dok je treće mjesto zauzela posada jedrilice Scallywag.

28.12.2025.
13:49
Hina
Andrea Francolini/afp/profimedia
Posada Lock Comanche, predvođena Mattom  Allenom i Jamesom Mayom, slavila je na 80. izdanju utrke od Sydneyja do Hobarta, najprestižnijeg australskog jedriličarskog događaja.

Time je posada Lock Comanche spriječila treće uzastopne slavlje na ovom natjecanju jedrilice LawConnect koja je završila druga na aktualnom izdanju, dok je treće mjesto zauzela posada jedrilice Scallywag. Treba naglasiti da je jedan od članova posade LawConnect ove godine bio Ian Thorpe, nekadašnji proslavljeni australski plivač i osvajač čak pet zlatnih olimpijskih medalja.

Na startu utrke flota je brojala 128 brodova, a pobjednički Lock Comanche je rutu prevalio za dva dana, pet sati, tri minute i 36 sekundi. Lock Comanche je ostvario svoju petu pobjedu u povijesti na ovoj utrci, klasičnoj regati od 628 nautičkih milja. Rekord regate je također postavljen od strane Lock Comanchea i to 2017. godine kada je utrku okončao za jedan dan, devet sati, 15 minuta i 24 sekunde. Ukupno gledano je Lock Comanche prije ove godine još slavio 2015., 2017., 2019. i 2022. godine.

Više od četvrtine brodova moralo je odustati tijekom regate. Razlozi su bili oštećenje brodova, morske bolesti članova posade ili ozljede.

POGLEDAJTE VIDEO: Počela je jedna od najopasnijih utrka svijeta: Jak vjetrovi i valovi postaju najveća opasnost

