Hladni val iz Rusije stiže u Hrvatsku, iz HEP-a poručuju: 'Neke zgrade još nisu spremne za grijanje'

Pripremite debele jakne jer će val hladnoće iz Sibira zahvatiti Hrvatsku idućih dana. Na kopnu bi moglo biti neuobičajeno hladno - oko nule, dok će na Jadranu puhati i orkanska bura. Zbog svega su već stigli i prvi zahtjevi za paljenjem grijanja u zgradama.

Duboka zima u ranu jesen u višim dijelovima Austrije. "Ne bih to nazvao ekstremom, naravno to treba sve provjeriti kad fronta prođe. Imamo brže i češće promjene vremena nego što je to bilo prije više desetljeća. Vrijeme se puno brže mijenja zbog pojačane količine energije, topline u klimatskom sustavu, moru i na kopnu", kaže klimatolog Branko Grisogono.

Pa su tako toplinske zamijenili hladni valovi. Prvi takav ujedno i vrlo snažan sredinom ovog tjedna iz Rusije stiže u i naše krajeve. Pa će tako u Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Austriji, Mađarskoj, Sloveniji pa i u gorskim krajevima Hrvatske temperatura pasti i za 15 stupnjeva završiti na nuli. Na Jadranu dojam zime stvorit će orkanska bura, a osjet hladnoće mogao bi biti i gori.

"Ona ovisi o samoj temperaturi, o vlazi i o brzini vjetra, a mi ćemo sad biti naravno više osjetljivi", kaže klimatolog Grisogono. Bijeg od hladnoće tražit će se u zatvorenim prostorima što znači i početak ogrjevne sezone koja će ove godine donijeti i nešto više račune.

"Baš su ekstremi veliki, sve ovisi od sezone do sezone. Kod nas je krenulo lagano grijanje, voda je puštena, radijatori su mlačni. Čuli smo da će računi ići oko 10 posto gore, ali nemamo tu izbora", kaže Erna iz Zagreba.

"Nije se još počelo grijati, još je rano za to", smatra Mira iz Zagreba, a Lucija dodaje "Mi smo na južnoj strani, uvijek je toplo ljeti i zimi pa smo jako zadovoljni".

'Neke zgrade još nisu spremne za grijanje'

O tome kada je pravo vrijeme za službeni početak sezone grijanja u HEP-u će odlučiti ovaj tjedan. "Dio predstavnika suvlasnika nam je već uputio zahtjev za uključivanjem grijanja u njihovim zgradama. Bitno je spomenuti da u gradu Zagrebu na današnji dan imamo 102 zgrade koje nisu spremne za grijanje", poručili su iz HEP-a.

"Nisu spremne jer traju određene sanacije cijevi, instalacija, stanova zbog nesavjesnih građana. Građani moraju na vrijeme završiti svoje radove da bi predstavnici HEP toplinarstva u toj zgradi mogli pustiti grijanje", kaže Dario Tušek iz Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada Grada Zagreba.