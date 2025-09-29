'Rex blokada' nad Europom, na udaru i Hrvatska! Pogledajte što čeka Zagreb: 'Bit će značajno...'

Opći vremenski obrazac nad Europom uspostavio je blokirajuću anticiklonu na sjeveru, što omogućava kretanje zračnih masa s istoka prema zapadu i jugu.

S početkom listopada zapadni, zonalni i topliji utjecaji prestaju, a dolazi do dramatične promjene temperature. Ovoga tjedna veći dio europskog kontinenta očekuje prvi značajniji prodor hladnog zraka, piše Severe Wheater Europe.

Foto: Severe Wheater Europe

Prodor hladnoće

Neobično intenzivan prodor hladnog zraka razvija se nakon sredine tjedna, zahvaljujući velikom hladnom jezgru koje se širi iz istočne u srednju Europu, Balkan i Sredozemlje. To će donijeti snažnu buru uz zapadni dio Balkana, obilne snježne oborine u planinama te prvi ovogodišnji mraz u pojedinim regijama.

Meteogram za Zagreb pokazuje značajan pad temperature ispod prosjeka. Kako se hladni zrak iz istočne Europe bude produbljivao i širio prema zapadu, temperature će do četvrtka i petka pasti ispod nule na 850 mbar (oko 1250 m nadmorske visine).

To je otprilike 10 °C ispod prosjeka za početak listopada, a očekuje se da će to biti najhladnije vrijednosti dosadašnjeg meteorološkog jesenskog razdoblja 2025.

Foto: Severe Wheater Europe

Iz europskog meteoservisa napominju kako prognoze pokazuju i naglo zatopljenje koje bi moglo uslijediti sljedećeg vikenda. "Postoji mogućnost da će ovo snažno hladno jezgro sredinom listopada biti zamijenjeno toplijim zrakom, jer bi se ponovno mogao uspostaviti zapadni strujni obrazac s Atlantika. No, prije svega, fokus ostaje na nadolazećem zahladnjenju", navodi SWE.

Rex blokada nad Europom

Krajem rujna nad Europom se razvio školski primjer tzv. Rex blokade – kada se veliki greben u visini nalazi sjeverno od gornjetroposferskog ciklona. Od ponedjeljka se iznad sjeverne Europe nalazi snažna anticiklona, dok se jugoistočno, nad zapadnom Ukrajinom, smjestio visinski ciklon koji se polako premješta prema jugozapadu.

Površinske karte tlaka pokazuju snažan visok tlak nad europskim kontinentom, dok duboki cikloni ostaju nad sjevernim i sjeverozapadnim Atlantikom. To znači da vjetrovi nad Europom mijenjaju smjer prema istoku i sjeveroistoku, donoseći hladan zrak iz Rusije prema istočnoj, a zatim i zapadnoj i južnoj Europi.

Hladna masa postupno se širi i intenzivira do sredine tjedna, dok visok tlak (oko 1040 mbar) ostaje postojan. Do petka se jezgra hladnog zraka premješta prema Balkanu i Sredozemlju, gdje se očekuje najjači prodor hladnoće. Temperature će biti 8–12 °C niže od prosjeka za početak listopada, što je vrlo neuobičajeno za ovo doba godine.

Foto: Severe Wheater Europe

Zapadni Balkan na udaru

Posebno izraženo zahladnjenje pogodit će zapadni Balkan, Jadran i središnju Italiju. Petak će biti osjetno hladniji od prosjeka u Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Austriji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj i cijelom zapadnom Balkanu. Na početku listopada temperature će u nekim područjima biti i više od 15 °C niže od uobičajenih.

Intenzivan kontrast tlaka i temperature između Balkana i Sredozemlja stvorit će snažnu i postojanu buru uz Jadran te jake vjetrove s Apenina prema Tirenskom moru. Najjači udari vjetra mogli bi prelaziti 120 km/h.

Foto: Severe Wheater Europe

Prvi mraz i snijeg

Prodor hladnog zraka u srednju Europu nakon srijede dostiže vrhunac u petak. Tada se očekuju najniže temperature u Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Austriji, Mađarskoj i Sloveniji.

Minimalne vrijednosti kretat će se oko 0 °C, a ponegdje i ispod nule, što će donijeti prvi mraz ove jeseni. U višim Alpama temperature će pasti i do -10 °C na 2500 metara nadmorske visine.

Foto: Severe Wheater Europe

Foto: Severe Wheater Europe

Prodor hladnoće na Mediteran

Do subote najhladniji zrak zahvatit će zapadni i južni Balkan, šireći se duboko na jug i zapad prema Sredozemlju. Očekuje se da će temperature u Gorskom kotaru pasti na -2 do -4 °C, u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori na oko -5 °C, dok će u južnoj Srbiji, na Kosovu, u Sjevernoj Makedoniji i zapadnoj Bugarskoj vrijednosti dosegnuti od -2 do -6 °C.

U pojedinim mjestima bit će to najniže temperature za početak listopada u posljednjih nekoliko desetljeća. Uz snažan sjeveroistočni vjetar osjećaj hladnoće (wind chill) mogao bi biti i ispod -10 °C.

Foto: Severe Wheater Europe

Takav raspored hladnog zraka obično donosi i obilnije oborine na južnom Balkanu, jer se sudaraju topli i vlažni zrak sa Sredozemlja i hladan zrak sjevera. Očekuju se kiša i grmljavinsko nevrijeme nad Grčkom, dok će u višim područjima pasti snijeg.

Snijeg se prognozira za planinske dijelove južne BiH, Crne Gore, Kosova, sjeveroistočne Albanije, Sjeverne Makedonije i zapadne Bugarske – ponegdje i do pola metra novog snijega do kraja vikenda. Svježi snijeg moguć je i u višim Alpama te u Karpatskom gorju u Rumunjskoj.

