Srbi, džamije i svinjske glave: Jesu li jedanaestoricu obučavale strane službe?

Usred noći, licem skrivenim pod kapuljačom, muškarac se približava džamiji u predgrađu Pariza. Otvara torbu, odlaže nešto i odlazi. Potom se vraća, snima fotografiju i nestaje u mraku. Jutro otkriva da je ondje ostavio - svinjsku glavu. Ovo se dogodilo početkom rujna, zbog čega je u Velikoj Plani i Beogradu uhićeno 11 srpskih državljana. Svi će biti ispitani na sudu u Smederevu.

"Postoje osnovane sumnje da je osumnjičeni M.G., koji se nalazi u bijegu, djelujući po uputama strane obavještajne službe, na području Republike Srbije organizirao i obučavao skupinu državljana Srbije s ciljem da, na temelju razlika u rasi, boji kože, vjerskoj pripadnosti, nacionalnosti i etničkom podrijetlu, na području Francuske i Njemačke, krše temeljna ljudska prava i slobode", priipćio je MUP Srbije.

Ista skupina iza napada na sinagoge i Brandenburška vrata?

U isto vrijeme, tijekom iste noći - slični scenariji - u čak 9 džamija središnjeg Pariza i predgrađa. Osumnjičeni su ubrzo napustili državu. Francuska policija ozbiljno je shvatila ove zločine.

Foto: Rtl Danas

"Otkrića su se dogodila otprilike u isto vrijeme. Može se reći da je sve bilo dobro organizirano. Tražimo počinitelje. U svakom slučaju, ono što vam mogu reći je da smo istragu povjerili pariškoj policiji, pa čak i za predgrađa, što je rijetkost, ali nam omogućava da postupimo na temelju pretpostavke da su to činovi koje je organizirana skupina počinila istodobno", rekao je glasnogovornik sindikata francuske policije Reda Belhaj.

Vjeruje se da su još trojica iz iste skupine u travnju, također, u Parizu zelenom bojom išarala nekoliko sinagoga, židovski restoran i Memorijalni centar Holokausta. Kao i da su postavili betonske kosture ispred Brandenburških vrata u Berlinu.

"Ne možemo ne primijetiti povezanost s prethodnim akcijama koje su se često događale noću, a za koje je dokazano da su bile rezultat stranog uplitanja", kazao je prefekt pariške policije Laurent Nunez.

Rusi su krivi?

Francuski mediji izvještavaju kako tamošnje vlasti sumnjaju da strano uplitanje dolazi iz Rusije, na što upućuje i oporba u Srbiji.

"Ovaj sastanak bila je prilika i da govorimo o delovanju ruskih tajnih službi i o saznanjima koja upravo stižu, a to je da je pripreman kaos u Francuskoj, napadi između jevreja i muslimana, u organizaciji ruskih tajnih službi", kazao je Radomir Lazović, dopredsjednik Zeleno-lijeve fronte.

U Francuskoj živi između 5 i 6 milijuna muslimana i oko pola milijuna Židova, što je njihova treća najbrojnija populacija, nakon SAD-a i Izraela.