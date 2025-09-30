Macronovi proširuju tužbu protiv Candace Owens: Tvrde da ih kleveće još više nego prije

Brigitte (72) i Emmanuel Macron (47) podigli su novu fazu pravne bitke protiv podcasterice Candace Owens, optužujući je da širi netočne tvrdnje o prvoj dami Francuske kako bi povećala svoj online utjecaj. Par je prvotno podnio tužbu za klevetu u SAD-u u srpnju, no prema riječima njihovih odvjetnika, Owens je nastavila s napadima, piše Daily Mail.

Prema novim dokumentima, Owens je i nakon početne tužbe nastavila tvrditi da je 72-godišnja Brigitte Macron rođena kao muškarac. Odvjetnici predsjedničkog para navode: "Od podnošenja tužbe, Owens je udvostručila i eskalirala svoju svjesno klevetničku retoriku protiv Macronovih".

Foto: Profimedia

Tužba navodi da Owens širi laži putem svog podcasta, prodaje proizvode koji ismijavaju Macronove i prikuplja donacije na temelju svog 'izvještavanja'. Njezina najnovija sezona serije "Postati Brigitte" dodatno promovira te tvrdnje.

Izmijenjeni pravni dokumenti, sada dugački 250 stranica, tvrde da Owens implicira i kako su Macronovi uključeni u navodnu zavjeru da je odvrate od istrage. Odvjetnici su istaknuli da Owens ima 7,2 milijuna pratitelja na platformi X i 5,21 milijuna pretplatnika na YouTubeu.

Foto: Profimedia

Za sve kriv jedan članak?

Lažne tvrdnje temelje se na članku iz 2021. u časopisu Faits et Documents, poznatom po promicanju teorija zavjere i antisemitizma. Iako je autorica članka Natacha Rey u rujnu 2024. proglašena krivom za klevetu, Owens je nastavila širiti istu priču.

Tužba također ističe da su tvrdnje Owens odjeknule diljem svijeta i da će Macronovi možda morati predložiti "fotografske" i "znanstvene" dokaze kako bi dokazali da je Brigitte žena.

Foto:

"Owens je secirala njihov izgled, brak, prijatelje, obitelj i osobnu povijest, pretvarajući sve u groteskni narativ osmišljen da ponižava i izaziva zlostavljanje na globalnoj razini", navodi se u dokumentima.

Candace Owens odbacuje optužbe, nazivajući tužbu "PR strategijom" i poručuje: "U ime cijelog svijeta, vidjet ćemo se na sudu".

