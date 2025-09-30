Onkološka pacijentica čekala 14 mjeseci na inkluzivni dodatak: 'Strašna je činjenica...'

Nakon potresne priče iz Slavonskog Broda o pacijentici koja je umrla čekajući inkluzivni dodatak, javili su se brojni gledatelji koji isti dodatak već dugo čekaju. Mnoge obitelji šokirane su jer, i nakon smrti svojih bližnjih, nisu dobile dodatak koji im pripada.

Iz Zavoda za socijalni rad poručuju da je problem u prevelikom broju zahtjeva, a malom broju vještaka. Na rješenje još čeka oko 106 tisuća građana. RTL Danas razgovarao je s onkološkom pacijenticom koja je vještačena čak godinu dana i dva mjeseca.

"Predala sam zahtjev i dugo sam čekala. Ono što je puno tragičnije je da sam vještačenje čekala 14 mjeseci. Na kraju sam žurno vještačena, ali nakon što sam puno galamila i slala puno dopisa. Vještačena sam u kolima Saniteta. Ne može se bolesne ljude mučiti na takav način. Strašna je činjenica da se ne radi apsolutno nikakva trijaža kod predaje zahtjeva za inkluzivni dodatak", kazala je pacijentica Nives Badurina.

Izmjena i dopuna Zakona o inkluzivnom dodatku

O šokantnim slučajevima koji su otvorili Pandorinu kutiju reporterka RTL-a Danas Kristina Čirjak razgovarala je s predsjednikom Komore socijalnih radnika Domagojem Kronsteinom

Komora je, kaže, resornom ministarstvu još 29. kolovoza uputila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o inkluzivnom dodatku. "Predložili smo da se zahtjevi onkoloških bolesnika, palijativnih pacijenata i teže oboljelih rješavaju direktno pri Zavodu za vještačenje, gdje bi se donosila konačna rješenja", kazao je Kronstein.

Unatoč poslanom prijedlogu, odgovor još nisu dobili, no u neformalnim razgovorima očekuje se sastanak u narednom razdoblju.

Inicijativa je, dodaje, potekla s terena – od socijalnih radnika i samih korisnika, a socijalni radnici upozoravaju da je sadašnje stanje neodrživo.

"Posebno je teško na prvoj liniji sustava, gdje su profesionalci dodatno opterećeni i administrativno i emocionalno. Naglašavaju da je riječ o pravima iz sustava zdravstvenog osiguranja, a iako je pravo na inkluzivni dodatak korisno i potrebno, sustav ga nije spremno dočekao. Pravo kao pravo je odlično što se tiče samih korisnika i to pozdravljamo, ali mislimo da smo ušli nespremni u jednu takvu pravnu stvar“, poručuje Domagoj Kronstein.

Dodaje kako je ovakva situacija nedopustiva, posebno ako se polazi od prava korisnika.

„I dobro je da socijalni radnici progovaraju o tome – mi tu istinski zastupamo prava korisnika. To je njihovo pravo koje oni, na kraju, ne mogu uživati“, zaključuje.