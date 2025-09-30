Šeparović progovorio o pritiscima na zamjenicu, ZDS i otkrio bi li popio kavu s Milanovićem

Za novog predsjednika Ustavnog suda izabran je Frane Staničić koji na dužnost stupa 13. listopada, a Maša Marokini Zrinski bit će njegova zamjenica.

A kako svoj mandat ocjenjuje dosadašnji šef Ustavnog suda Miroslav Šeparović, koji ga je vodio gotovo desetljeće?

U intervjuu reporterki RTL-a Danas Dajani Šošić otkrio je što misli o ustaškom pozdravu u Saboru, ali i što bi napravio da sretne predsjednika Zorana Milanovića.

Opet drama na Ustavnom sudu. Petero sudaca napustilo je sjednicu jer smatraju da se trebalo pričekati s procedurom oko tri ustavna suca kojima istječe mandat i da se glasalo preuranjeno. Je li to točno?

Nema drame, nažalost to je uobičajeno ponašanje naših sudaca. Meni istječe mandat 12. listopada i sud ne može funkcionirati bez predsjednika. Deset dana prije isteka mandata izabiremo novog predsjednika pa ne znamo što je tu sporno.

Je li trebalo pričekati da se kompletira cijeli sastav?

Ne razumijem uopće tu priču o legitimitetu nas koji imamo mandat. Što bi se dogodilo da smo to odgodili za dva tjedna? Meni istječe mandat 12. listopada, nužno je bilo izabrati.

Vidjeli smo danas podjele, hoće li to postati uobičajen scenarij?

Nadam se da je ovo bio samo eksces i da će se vremenom smiriti. Nadam se da će svi suci odgovorno izvršavati svoje obveze sukladno Ustavu i zakonima.

Ali izdvojena mišljena su postala uobičajena praksa?

To je normalno, ona nisu sporna. To je bogatstvo Ustavnog suda. Ali se mora poštovati volja većine.

Fran Staničić postaje novi predsjednik Ustavnog suda. Zašto je on najbolji izbor?

Ugledni je sveučilišni profesor, ima zavidnu karijeru, uključiv je, ima volju i znanje. Mlad je, ali u najboljim godinama. Ima upravljačkog iskustva na fakultetu. Išli smo s tim da novi ljude vode sud. Nažalost to naši kolege nisu prihvatili i to mi je žao.

Iz redova oporbe stizale su poruke da se nova zamjenica dogovarala izravno s vama. Ima li tu kakvih pretrčavanja?

Nema govora o pretrčavanju niti je tko to tražio niti će promijeniti svjetonazor. Ona je normalna i ukljičiva osoba. To su uvredljive teze i na taj način se na nju vršio pritisak, unutar i van suda, da ne pristane. To je pokušaj destrukcije suda. Neću reći tko je vršio pritisak, ali to je nedopustivo.

Mandat vama i još dvojici sudaca istječe 12. listopada. Čini se da dogovor između vladajućih i oporbe nije na pomolu. Očekujete li da se produlji taj mandat?

Vjerojatno će se produžiti. Hoće li svih šest mjeseci ili ne, ne znam. Volio bih da to završi što prije. Nema razloga da se ne nađe troje ljudi koji nisu politički obojeni.

Oporba kaže da HDZ namjerno odugovlači da bi zadržao sadašnji omjer snaga?

Koji sadašnji omjer snaga? Oporba gura priču o tome da sadašnji omjer snaga ide u prilog HDZ-u, a to je netočno. Mi smo donijeli odluke koje su bile protivne HDZ-u.

Ali u puno odluka šest sudaca ima izdvojeno mišljenje?

To je bilo najviše oko izbora, iako smo i u izbornom procesu više odluka donijeli u korist SDP-a nego HDZ-a.

Bilo je i dosta u korist HDZ-a, primjerice izbori u Varaždinu.

Ne bi bile da nisu bili u pravu. Ali ne znam što bi oni htjeli, da srušimo Vladu? Nije Ustavni sud taj koji smjenjuje Vladu. Vlada se smjenjuje u Saboru, odnosno na izborima.

Kako gledate na kritike oporbe da je Ustavni sud u škakljivim situacijama stajao na stranu HDZ-a?

Ma kojim, u COVID-u? Što smo trebali donijeli odluke da Sabor odlučuje dvotrećinskom većinom i ograničava ljudska prava? To su smiješne stvari. Donijeli smo odluke u njihovu korist kad je vladajuća većina bila u pravu. A kad nismo, ukidali smo.

Kako gledate na potez Gordana Jandrokovića koji je u Saboru propustio sankcionirati dva puta pozdrav 'Za dom spremni'?

Ja neću komentirati izjave predsjednika Sabora i drugih političara. Za mene nema mjesta pozdravu 'Za dom spremni' u Saboru.

Ustavni sud je tu bio jasan, pozdrav je protuustavan - stavljaju li se onda preporuke Vijeća iznad te odluke?

Ustavni sud dosad nije bio u prilici izjašnjavati se o tim odlukama, o pjesmi 'Bojna Čavoglave' i pripadnicima HOS-a. Da bilo što govorim bilo bi prejudiciranje odluka Ustavnog suda.

Dosta vas je predsjednik Milanović kritizirao u svom mandatu, spominjao da ste Šeksov kum. U jednom trenutku je rekao da ste vi i kolege 'stajske muhe'. Zamjerate li mu to?

Što je bilo, bilo je. Drago mi je da je predsjednik očito shvatio i nakon prisege više nije bilo uvreda. Ali njegove izjave ni na koji način nisu utjecale na rad suda.

Biste li popili kavu s njim, da bude neke prilike?

Ne pijem kavu jer imam povišeni tlak, ali pozdravio bih ga kad bih ga sreo. Nema razloga da to ne učinim.

Što nakon travnja kad vam istekne mandat, imate li planove za dalje?

Imam puno planova. Najvjerojatnije ću se vratiti u jednu light varijantu odvjetništva, pisat ću znanstvene i stručne članke, više ću vremena posvećivati unucima i unukama te rodnoj Korčuli.