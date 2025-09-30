Izabran je novi predsjednik Ustavnog suda, sjednicu napustilo pet sudaca

Zagrebački profesor pravnih znanosti, ustavni sudac Frane Staničić u ponedjeljak je izabran za novog predsjednika Ustavnog suda, a za njegovu zamjenicu sutkinja Maša Marochini Zrinski, ranije profesorica Pravnog fakulteta u Rijeci.

Novi predsjednik i njegova zamjenica stupaju na dužnost 13. listopada, istekom mandata dosadašnjeg predsjednik Miroslava Šeparovića i njegova zamjenika Mate Arlovića.

Novo vodstvo Ustavnog suda izabralo je osam ustavnih sudaca, a sjednicu je nakon usvajanja dnevnog reda napustilo pet sudaca.

Ustavni sud po zakonu ima 13 članova. Troje ih napušta dužnost u listopadu, a u Saboru je u tijeku postupak izbora troje novih.

Iz biografije

Frane Sanišić diplomirao je 2006. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirao 2011. godine obranivši disertaciju na temu "Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj".

Staničić je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bio zaposlen od 2006. najprije kao asistent, zatim viši asistent, docent, izvanredni profesor, a od 2022. godine kao redoviti profesor na Katedri za upravno pravo.

Od 2021. do izbora za suca Ustavnog suda bio je predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u statusu prodekana.

Maša Marochini Zrinski diplomirala je 2007. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Stupanj magistra znanosti iz ljudskih prava stekla je 2009. na Dundee Faculty of Law (Škotska, Ujedinjeno Kraljevstvo), gdje 2013. stiče i znanstveni stupanj doktora znanosti.

Na građanskom i kaznenom odjelu Općinskog suda u Rijeci volontirala je od 2006. do 2007. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci zaposlena je od 2007. najprije kao asistentica, viša asistentica pa docentica te izvanredna profesorica na Katedri za teoriju prava i države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku. Od 2023. bila je predstojnica je Zavoda za ljudska prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.