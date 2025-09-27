Hajdaš Dončić udario po HDZ-u: 'Oni su kao virus, šire se u sve pore društva'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je u subotu sa sjednice Glavnog odbora da će SDP mijenjati društveni model koji sada ne funkcionira i da se za to dobro priprema jer, kaže, "naše vrijeme će doći, zasvirat će i naše trube".

"Živimo u vremenima u kojima će nas, ako SDP ne digne glas i ne djeluje, naša djeca za desetak godina pitati jesmo li se suprotstavili onome što se događa u društvu. Naš bivši član, sada predsjednik države, Zoran Milanović želi da se 'pamti po ničemu', što je dobro jer bolje da se u društvu koje je razvijeno ne pamtiš po ničemu nego da si kao predsjednik HDZ-a koji je obećao da će promijeniti HDZ, ali je HDZ promijenio njega", izjavio je Hajdaš Dončić u subotu u uvodnom govoru na početku sjednice GO-a.

Domoljublje i Hrvatska je naša

To je, kaže, onaj pomak u desno, prema netoleranciji i tome da jedan identitet u Hrvatskoj zavlada sa svojim narativom, da je isključivo taj narativ u Hrvatskoj ispravan, da ne postoji nijedan drugi narativ nego samo jedna istina i samo jedna Hrvatska za njih. "Domoljublje i Hrvatska je naša, to zapamtite. Nije samo njihova i nema dvostrukih konotacija", poručio je.

SDP se tome jedini snažno i jako suprotstavio, bez rukavica, a činit ćemo to i dalje jer Hrvatska je i Istrijan iz Istre, Dalmatinac s Lastova, Zagorci, Međimurci, Slavonci i Gorani, Hrvatska su svi oni koji žele ovdje normalan život i nemaju straha iskazati svoj stav kroz pjesmu, muziku i stih, kazao je. To su oni, dodao je, koji žele iskazati svoju ljubav prema Hrvatskoj kroz sat vremena volontiranja u Crvenom križu ili volontiranje u košarkaškom ili vaterpolo timu, ponekad je to neka akcija zaštite prirode, sve je to domoljublje, kao i kada ne čekaš u redu za medicinski pregled i kada svjesno i savjesno učiš djecu.

Hajdaš Dončić kaže da nema univerzalne definicije što je domoljublje. "Nego postoji samo ono kako se osjećaš, poštuješ li Ustav i zakone i kako djeluješ u zajednici i društvu". A nama se, dodao je, pokušava nametnuti da je normalno da fašistički poklič može biti dvostrukih konotacija, da je normalno da Turudić bude glavni državni odvjetnik iako znamo kako je došao na tu poziciju, da je normalno da cijenu rastu svakodnevno i nikada više neće biti vraćene na staro i to 'novo normalno' za većinu postaje normalno, ali za nas neće biti. Mijenjat ćemo društveni model jer ovaj ne funkcionira, najavio je.

Mi smo se tome suprotstavili i suprotstavljamo se u Saboru tako da svaki zakon pripremamo kao da smo na vlasti iako znamo da 'nema teorije' da prođe jer to će doći, zasvirat će i naše trube i imat ćemo spremne zakone, istaknuo je te dodao da SDP-ovi saborski zastupnici, župani, gradonačelnici i načelnici pokazuju da drugačija Hrvatska može biti moguća.

"HDZ je kao virus, metabolička zarazna neaktivna čestica koja vibrira između neživog i živog svijeta, i lagano se kao opasni virus širi u sve pore društva. Širi se u udruge, sportske i lovačke saveze, Ustavni sud, a sada i izborom novog ravnatelja Hine dolazi do kompletne okupacije hrvatskog društva. Jedina stranka u Hrvatskoj koja tome može suprotstaviti je SDP i nijedna druga politička stranka", smatra Hajdaš Dončić.

HDZ nas prepisuje, to je dobro za društvo i Hrvatsku

Demantirao je navode da je SDP 'stranka bez sadržaja', navevši da se sva njihova stajališta i rješenja nalaze na stranici vazno.hr te da "HDZ-ovci preuzimaju neka od njih, uz modifikaciju sukladno njihovim partikularnim stranačkim interesima". "Pa, ako prepisujete, prepišite sve, to je dobro za društvo i Hrvatsku", poručio je HDZ-u šef SDP-a.

Glavni odbor će, uz razmatranje aktualne političke situacije, raspravljati o Chat Controlu, uvođenju elektronskog glasanja u unutarstranačkim izborima te kooptirati neke članove u to tijelo.

Za vrijeme održavanja sjednice GO-a pred SDP -om je 15-ak minuta prosvjedovalo devetero članova Autohtone hrvatske stranke prava na čelu s predsjednikom Draženom Kelemincem zbog, kako su kazali, SDP-ova prijedloga zakona kojim bi se pozdrav 'za dom spremni' kažnjavao do šest godina zatvora. "To je pozdrav s kojim smo branili Hrvatsku, a tim činom bi SDP ukinuo demokraciju i uveo njima jako poznati totalitarni sistem", poručili su.

Oglasio se Đujić

Nakon sjednice Glavnog odbora SDP-a politički tajnik Saša Đujić izvijestio je da je najvažnija odluka koju su donijeli je da će unutarstranačke izbore održati nakon promjene Statuta tako da očekuje da će se održati od prosinca do ožujka, kao i uvođenje elektronskog glasanja na stranačkim izborima.

"Jedna od najvažnijih političkih odluka koju smo danas donijeli da u unutarstranačke izbore koji nas očekuju na lokalnoj razini krećemo nakon usvajanja izmjena Statuta koji je u pripremi. Krajem idućeg tjedna ćemo vjerojatno na sjednici Predsjedništva predstaviti taj prijedlog nakon čega će biti pušten u javnu raspravu među našim članstvom, a potom ćemo ponovno imati Glavni odbor na kojem će se sazvati Konvencija koja mora mijenjati naš Statut”, kazao je Đujić.

Po sadašnjem rješenju, pojasnio je, izborni proces u lokalnim jedinicama bismo trebali završiti do 1. prosinca, no, s obzirom na proceduru mijenjanja Statuta to ne bismo stigli pa smo donijeli odluku da ih prolongiramo tako da očekujemo da će izborni proces početi u prosincu i završiti ga najkasnije do ožujka. Napomenuo je i da uvode aplikaciju za rad SDP-a kojom se povezuju s članstvom i građanima, a elektronsko glasanje na unutarstranačkim izborima samo je jedan od alata koji će biti dio te aplikacije.

"U aplikaciji će se registrirati svi naši članovi, ali i simpatizeri i bit će to alat za dvostranu komunikaciju kojim ćemo slati obavijesti našim članovima i simpatizerima o našim politikama i radu na svim razinama. Aplikacija će biti sto posto sigurna jer će se korisnici morati identificirati licem i osobnim dokumentom kako bi mogli pristupiti glasanju, i tako ćemo spriječiti eventualne malverzacije. Elektronsko glasanje u tom rješenju nije najvažnije nego to što otvaramo stranku da nam članovi mogu slati svoje prijedloge”, poručio je.

Predstavili smo i kampanju 'Domoljublje' u koju smo krenuli prije 15 dana, a u drugu fazu smo ušli jučer u Hrvatskom saboru. Krećemo i u kampanju u vezi Chat Controla u kojoj ćemo na terenu diljem Hrvatske građanima objašnjavati što to znači za njihov život, najavio je Đujić.

