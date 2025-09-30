Provjerili smo imovinsku karticu novog predsjednika Ustavnog suda, zanimljiva je...

Novi predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić i njegova zamjenica sutkinja Maša Marochini Zrinski stupit će na dužnost 13. listopada, istekom mandata dosadašnjeg predsjednika Miroslava Šeparovića i njegova zamjenika Mate Arlovića. Mandat predsjednika Ustavnog suda trajat će četiri godine, dok će njegova zamjenica biti na funkciji dvije godine.

Vrh sudbene vlasti Staničić i Marochini Zrinski su dosegli na burnoj sjednici u ponedjeljak. Novo vodstvo Ustavnog suda izabralo je osam ustavnih sudaca, a sjednicu je nakon usvajanja dnevnog reda napustilo pet sudaca: Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić, Biljana Kostadinov, Lovorka Kušan i Goran Selanec.

Inače, Ustavni sud po zakonu ima 13 članova. Troje ih napušta dužnost u listopadu, a u Saboru je u tijeku postupak izbora troje novih članova.

Tko je Frane Staničić?

Novi predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić diplomirao je 2006. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirao 2011. godine obranivši disertaciju na temu "Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj".

Staničić je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bio zaposlen od 2006. najprije kao asistent, zatim viši asistent, docent, izvanredni profesor, a od 2022. godine kao redoviti profesor na Katedri za upravno pravo.

Od 2021. do izbora za suca Ustavnog suda bio je predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u statusu prodekana.

Staničić je, između ostalog, bivši predsjednik Povjerenstva za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, poznatijeg kao lex Boras. Tim zakonskim rješenjem trebale su se, između ostalog, proširiti ovlasti rektora te reformirati kriteriji umirovljenja iznad 65. godine i uvjeti sankcija za etičke povrede, što se tumačilo kao pogodovanje ne samo aktualnom rektoru Sveučilišta u Zagrebu Damiru Borasu, već i tadašnjem ministru Pavi Barišiću.

Imovinska kartica

U imovinskoj kartici novog predsjednika Ustavnog suda Frane Staničića može se iščitati da je kao sudac navedenog suda primao mjesečnu plaću od 4.362 eura neto, a ima i jednokratne prihode od 2.000 i 5.453 eura. Supruga radi u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture s neto plaćom od 1.900 eura neto mjesečno.

Od nekretnina Staničić posjeduje stan u Zagrebu površine 92,8 kvadrata procijenjen na 280.000 eura, garažu u Zagrebu od 16,7 kvadrata vrijednu 20.000 eura, sa suprugom je suvlasnik kuće u Baškoj Vodi površine 101 kvadrata procijenjene na 240.000 eura, građevinskog zemljišta u Baškoj vodi od 356 kvadrata koje je procijenjeno na 106.800 eura dok je supruga u polovici suvlasnica tri livade u okolici Omiša ukupne vrijednosti 13.680 eura.

Novi predsjednik Ustavnog suda vlasnik je automobila Mazda CX5 iz 2022. vrijedna 30.000 eura dok supruga je vlasnica Opel Astra iz 2021. procijenjena na 16.000 eura.

Staničić posjeduje i dionice te vrijednosne papire. U njegovom vlasništvu su 63 dionice Hrvatskog Telekoma, dok supruga posjeduje 200 dionica Societe Generale S.A. te trezorske zapise. Bračni par ima i tri štednje ukupne vrijednosti 192.728 eura. Od toga je 3871 euro pokloni za rođenje djeteta i slično.