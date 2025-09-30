Gospođa Kata dočekala 4 raka i 18 operacija, ali ne i inkluzivni dodatak: 'Možda za Božić bude'

Nakon što je majka pacijentice iz Slavonskog Broda o tome jučer govorila za RTL Danas, javili su nam se i brojni drugi gledatelji. I oni prozivaju birokraciju zbog sporosti, jer dugo čekaju na isplatu pomoći. Apel za rješenjem su uputili i iz udruge socijalnih radnika.

Kata Zobaj (66) iz Zagreba dočekala je četiri raka i 18 operacija, ali ne i inkluzivni dodatak. O gomili njezinih zdravstvenih problema svjedoči gomila papira koju nam je pokazala

"Čekam ga od prvog mjeseca ove godine. I ništa, ni rješenja ni ništa, čekam", kaže nam Kata

Očekuje da će inkluzivni biti oko 500 eura. Osamdesetpostotni je invalid. Slala je nadležnima i požurnicu, ali požurila ih nije.

"A puno bi mi značio jer ja kupujem pomagala jer ova mi nisu dovoljna koliko mi prizna HZZO, a onda imam i brojne lijekove koje pijem i koje moram kupovati, a moj mirovina je 360 eura", objašnjava nam gospođa Kata.

Udruga i komora socijalnih radnika uputile su ministru Marinu Piletiću zahtjev za žurnim izmjenama Zakona kako bi se procedura ubrzala.

"I to na na način da bi se za onkološke, palijativne bolesnike i teže oboljele sve rješavao na Zavodu za vještačenje. Mi smo još 29.8. poslali prema resornom Ministarstvu takav prijedlog, do danas nismo još dobili odgovor. U nekom neformalnom razgovoru očekuje se sastanak u nekom narednom periodu", kazao nam je predsjednik Komore socijalnih radnika Domagoj Kronstein.

Dodatak čeka više od 100 tisuća oboljelih

Prema procjenama stručnjaka socijalne skrbi, oko 15 tisuća pacijenata je umrlo, a dodatak nisu dočekali. Među njima i 43-godišnja Sanja čiju sudbinu je njezina obitelj podijelila s nama. Trenutačno - dodatak čeka više od sto tisuća oboljelih. Iz Zavoda za socijalni rad poručuju da je problem u prevelikom broju zahtjeva, a malom broju vještaka.

Vještačenje je onkološka pacijentica Nives Badurina čekala više od godinu dana.

"Podnijela sam zahtjev i dugo sam čekala. Ono što je puno tragičnije da sam vještačenje čekala 14 mjeseci, na kraju sam žurno vještačenja u kolima saniteta što smatram da je nepotrebno i da se ne može bolesne ljude mučiti na takav način"

Pobijedili su bolest, ali ne i sustav.

"Mislim da smo djelomično nespremni ušli u takvu jednu pravnu stvar. U svakom slučaju je jedna takva situacija nedopustiva, ako idemo iz pozicije prava korisnika,a tu smo svi zbog njihovih prava i trebalo bi mijenjati praksu", kazao je Domagoj Kronstein

Da će se nešto uskoro, promijeniti nada se i gospođa Kata. Ona se naada da bi ga mogla dobiti za Božić kao poklon.

Iscrpila ih je bolest, a još više birokracija. U Ministarstvu kažu kako im stiže 500 novih zahtjeva na tjedan, a rješavaju ih do tisuću i pol. Traži se lijek za ovaj sustav - koji je teško bolestan.