Sve spremno u Bačkoj Topoli: Pogledajte spektakularnu TSC Arenu koja prkosi UEFA-inim pravilima

Jedan od najsuvremenijih stadiona u regiji, TSC Arena u Bačkoj Topoli, spreman je ugostiti Dinamo u drugom kolu Europske lige. Utakmica je na rasporedu sutra od 21 sat, a s terena izvještava RTL-ov reporter Boris Jovičić.

Smještena u gradu s tek devet tisuća stanovnika, TSC Arena ističe se modernim arhitektonskim rješenjem, vrhunskom infrastrukturom i kapacitetom koji, iako manji od UEFA-inih standarda, već privlači sve veći broj posjetitelja.

Prema pravilima krovne europske organizacije, stadioni za utakmice Europske lige moraju imati najmanje 8000 sjedećih mjesta. No, TSC Arena dobila je posebnu iznimku UEFA-e. Kada je klub prije dvije godine nastupao u skupinama Europske lige, dodatna inspekcija pokazala je da stadion ispunjava sve ostale najviše kriterije – od sigurnosnih standarda do infrastrukture, uz blizinu aerodroma i hotela.