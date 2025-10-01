Radio u Dinamo i Hajduku, a sada je u Bačkoj Topoli: 'Boban je ušao u rizik, a u Splitu je sve drukčije'

Dinamo u četvrtak navečer gostuje u Bačkoj Topoli gdje će igrati protiv telavivskog Maccabija.

U TSC Bačkoj Topoli, u klubu u kojem igra bivši nogometaš Dinama, Lokomotive i Rijeke, Luka Capan, sportski savjetnik je Ivan Kepčija - bivši sportski direktor Hajduka i varšavske Legije, a bio je 3 godine dio Dinamove akademije. S njim je za RTL Danas razgovarao Boris Jovičić.

"Veseli me što je moj Dinamo ovdje, na mojem terenu, protiv mog trenera u Maccabiju. Sudbina se lijepo poigrala. Primarni razlog zašto je Maccabi ovdje je što smatraju stadion u Bačkoj Topoli sigurnim mjestom za njih, odlična je kvaliteta travnjaka i ambijenta. Standardi su odlični za domaćinstvo europske utakmice", kazao je Kepčija.

U Bačkoj Topoli izgrađen je stadion na koji stane pola ovog gradića i pravo je čudo arhitekture.

"Prikladan za ovu zajednicu, 4 i pol tisuća mjesta, UEFA je prvi puta dozvolila manje od osam tisuća mjesta za utakmicu Europske lige. Stadion je značajka ove zajednice, trenutno", kazao je Kepčija.

Novi Dinamo pod Bobanom?

"Dinamo je svjesno ušao u rizik, možda i prevelika promjena u rosteru, ali oni znaju zašto su je radili i počinje to dobro izgledati. Očekujemo sutra Dinamo visoke razine kao i protiv Fenerbahčea i Hajduka".

Je li Hajduk na pravom putu što se tiče sportske politike?

"Hajduk je u početku novog ciklusa. S novim vodstvom i smjerom je naznačio da smanjuje broj igrača, davat će prednost mladim igračima, što je zaokret u odnosu na prošlo vrijeme. To je često vezano uz financijsko stanje. Kad sam ja bio tamo, prihodi nisu bili veliki i morali smo stalno stvarati prodavati. U zadnjih nekoliko godina se to promijenilo, sada se stvara jedan dugotrajniji i održiviji projekt", zaključio je Ivan Kepčija.