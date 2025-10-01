Luđe ne može! Mossad čuva Maccabi u Srbiji, a nećete vjerovati što nam tvrde izraelski novinari

Uoči drugog susreta Dinama u Europa ligi ove sezone, koji će se odigrati u četvrtak na TSC Areni u Bačkoj Topoli protiv izraelskog Maccabija iz Tel Aviva (21.00), reporter RTL-a Boris Jovičić, javio se za portal Net.hr s najnovijim informacijama s terena. Zagrebačke plave tako čeka gostovanje kod Maccabija iz Tel Aviva, ali ne u Izraelu, već u Bačkoj Topoli, malom vojvođanskom gradiću s oko 9 tisuća stanovnika. Zbog sigurnosnih razloga utakmica se igra na TSC Areni, jednom od najmodernijih stadiona u regiji.

Vidjeli smo pripadnike Mossada kako hodaju okolo. Agenti Mossada čuvaju kompletan nogometni klub Maccabi Tel Aviv ovdje u Bačkoj Topoli u kojoj se uopće ne osjeća da je ikakva utakmica, nema neke nogometne atmosfere. Boris Jovičić za Net.hr.

Jovičić nam je prenio dojmove iz Bačke Topole, a osim detalja o nadolazećoj utakmici, otkrio je zanimljivosti poput činjenice da igrače i stručni stožer Maccabija iz Tel Aviva čuvaju agenti Mossada, najpoznatije izraelske obavještajne agencije, jedne od najboljih svjetskih sasvim sigurno.

Također, spomenuo je posebnu situaciju koja se odnosi na post od 25 sati, koji prakticiraju neki od Maccabijevih igrača. Maccabi i Dinamo igraju samo dva sata nakon završetka 25-satnog posta za židovski blagdan Jom Kipur.

"Za mnoge ljude religija i vjera su važnije od nogometa i moramo to prihvatiti, nositi se s tim i pokušati pobijediti u takvoj utakmici. Možemo razgovarati o mnogo stvari, uključujući i činjenicu da igramo ovdje, a ne Izraelu. Ali to su neke od stvari na koje nemamo utjecaja, ovo je i za mene prvo iskustvo, ne mogu reći da ćemo se ponašati ovako ili onako, jer ne znamo hoće li sve biti savršeno. Moramo to prihvatiti i pokušati dati sve od sebe", kazao je Žarko Lazetić, trener Maccabija, koji je u prvom kolu odigrao 0:0 na gostovanju kod PAOK-a.

U razgovoru za Net.hr, Jovičić je otkrio sljedeće:

"Igrači Maccabi Tel Aviva, većina, spavaju u Novom Sadu, deset koji poste u Bačkoj Topoli što je još luđe, dok primjerice igrači i stručni stožer, kao i vodstvo Dinama, spavaju u Beogradu. Deset igrača Maccabija koji spavaju u Bačkoj Topoli posti, a post im završava točno sutra u 19.00. Dakle, dva sata prije početka utakmice 10 igrala ne jede i ne prije. Vidjeli smo pripadnike Mossada kako hodaju okolo. Agenti Mossada čuvaju kompletan nogometni klub Maccabi Tel Aviv ovdje u Bačkoj Topoli u kojoj se uopće ne osjeća da je ikakva utakmica, nema neke nogometne atmosfere. Ljudi žive najnormalnije, kao da se ništa ne događa. Lijepo su nas dočekali, svi znaju kakav je Dinamo klub. Zaštitari s kojima smo razgovarali znaju sve, Dinamo ovdje uživa reputaciju, ali generalno, i dalje su tu najveće utakmice za koje se živi Partizan u Crvena Zvezda", priča Boris Jovičić i dodaje.

"U razgovoru s izraelskim novinarima koji su u njihovoj pratnji, na naše pitanje čuvali ih Mossad, samo su rekli da oni ne znaju ništa o tome".

Jovičić nastavlja u jednom dahu:

"Da, tvrde da ne znaju ništa o Mossadu i da su oni samo tu u svojstvu sportskih novinara, da se oni samo bave sportom, a ne politikom. Također su mi rekli da se generalno ne osjećaju sigurno u Europi, ali u Bačkoj Topoli da, da im je u Srbiji u redu. U Bačkoj Topoli se osjećaju sigurno, stadion ima dovoljno velikih izlaza i kao mogu ovdje imati sve pod kontrolom".

Rekao nam je i ovo:

"Kad su bili na utakmici protiv PAOK-a, da su im doslovno cijeli put kroz Solun, policija im je zatvara sve ulice. Doslovno su imali ravnu štraftu, otvorenu i blokiranu cestu od aerodroma do smještaja."

I za kraj razgovora, Boris Jovičić se dotaknuo i TSC Arene...

"Bačka Topola ima predivan, moderni stadion, state of the art. Izgrađen je 2021. i koštao je 15 milijuna eura. Uistinu je predivan. Ideja je bila da gravitira području od 50 000 ljudi i 5% od 50 000 ljudi je njihov target za privući djecu u školu nogometa. Travnjak je jako ušćuvan, treniraju na njemu svega jednom ili dva puta u dva tjedna i da će biti fenomenalni nogometni uvjeti, što se tiče toga sve je super", zaključio je Boris Jovičić.

