Hrvatski stručnjak preuzeo Sarajevo: 'Zajedno možemo napraviti velike stvari'

Novi trener stručnog stožera nogometnog kluba Sarajeva, hrvatski stručnjak Mario Cvitanović je na predstavljanju u glavnom gradu BiH rekao kako mu je prva zadaća stabilizirati momčad koja je nedavno ostala bez drugog trenera ove sezone Husrefa Musemića, a prije toga klub je napustio Zoran Zekić.

„Treba nam stabilnost da bi došli do onog što si želimo", rekao Cvitanović na konferenciji za novinare. Istaknuo je kako su već imali prvi trening, te je uvjeren da ekipa može pružiti bolju igru.

Cvitanović je dodao da se, iako ne može odmah postaviti konkretne ciljeve, raduje izazovima koji su pred njim.

"Znam tradiciju FK Sarajevo i očekujem da ćemo zajedno napraviti velike stvari“, izjavio je Cvitanović.Naveo je da Sarajevo očekuje važan susret protiv mostarskog Zrinjskog za kojega je ocijenio da je iznimno dobra momčad.

"Očekuje nas utakmica protiv Zrinjskog, imaju stabilnu ekipu, ali u ovom trenutku fokus je na mojim igračima", kazao je hrvatski trener.

Prošloga tjedna se nakon niza loših rezultata klub razišao s trenerom Husrefom Musemićem, a prije toga je to isto napravljeno i u slučaju Zorana Zekića koji je početkom kolovoza podnio neopozivu ostavku na mjesto trenera nakon loših rezultata na početku sezone, uključujući ispadanje iz Konferencijske lige. Sarajevo se nalazi na sedmom mjestu ljestvice Premijer lige BiH s osvojenih deset bodova iz devet prvenstvenih susreta,

Mario Cvitanović je bivši hrvatski nogometaš koji je uz ostale igrao za Dinamo, Hellas Veronu i Genou, a također je nastupao za hrvatsku reprezentaciju. Kao trener, vodio je Dinamo Zagreb, Šibenik, te kratko bio na čelu saudijskog Al-Wehda, a prije dolaska u FK Sarajevo trenirao je Lokomotivu Zagreb.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Kepčija za RTL Danas: 'Očekujemo Dinamo kao protiv Fenera i Hajduka'